Ángel Izquierdo repasa casi seis décadas de trayectoria artística en el Aula Poética José Luis Hidalgo

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TORRELAVEGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Aula Poética José Luis Hidalgo de Torrelavega celebrará este sábado, 10 de octubre, una nueva sesión del ciclo 'Ut pictura poesis' (Así es la pintura, como la poesía), con una conversación entre el pintor torrelaveguense Ángel Izquierdo y el sociólogo, escritor, editor y gestor cultural Esteban Ruiz.

En un comunicado, la concejala de Cultura, Esther Vélez, ha informado de que el encuentro comenzará a las 19.00 horas en el Centro Nacional de Fotografía José Manuel Rotella, sede del Aula Poética, y permitirá acercarse a una trayectoria artística iniciada hace casi seis décadas.

Durante el encuentro, Ruiz e Izquierdo irán recorriendo los principales momentos y aspectos de la trayectoria del artista.

Por su parte, el público podrá acompañar la conversación con una representación de su obra, que se proyectará en la pantalla del salón de actos.

Vélez ha destacado el interés de una propuesta que permitirá conocer de una forma cercana la evolución y la obra de Ángel Izquierdo, combinando la conversación con la proyección de una amplia selección de sus trabajos.

El acto será presentado por Carlos Alcorta, coordinador de las actividades del Aula Poética José Luis Hidalgo.

La edil de Cultura ha animado a los aficionados al arte y a la cultura a participar en este encuentro y ha recordado que por el ciclo 'Ut pictura poesis', que se desarrolla desde el pasado curso, ya han pasado artistas como Ciriaco Párraga, Antonio Mesones, Pedro Sobrado y Alberto Muñoz. La entrada es libre y gratuita.