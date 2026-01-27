Ángel Pelayo valora la UIMP como "un lugar de encuentro" en su toma posesión como rector

Ángel Pelayo toma posesión como nuevo rector de la UIMP - MINISTERIO DE CIENCIA

SANTANDER 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ángel Pelayo González-Torre ha tomado posesión este martes como nuevo rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en un acto celebrado en la sede del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, donde ha destacado esta universidad pública como "un lugar de encuentro" para alumnos y profesores, algo que le parece "fundamental".

Además, Pelayo ha agradecido al Ejecutivo central, a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, el apoyo unánime para su nombramiento y se ha mostrado "muy contento y muy emocionado", ya que esta institución ha supuesto "mucho" para él tanto a nivel profesional durante su etapa como vicerrector como a nivel personal, han informado fuentes de la UIMP a Europa Press.

Por su parte, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que ha presidido el evento, ha destacado que Pelayo haya aceptado este "compromiso en un momento especialmente complejo y exigente para las universidades y, al mismo tiempo, decisivo para reforzar su papel público".

Morant ha asegurado que el nuevo rector "tiene por delante una enorme responsabilidad y también una oportunidad extraordinaria, la de reforzar la universidad pública, como espacio de pensamiento libre, de debate público, de cultura crítica. La de abrirla aún más a la sociedad y la de proyectarla hacia el futuro sin perder su memoria y su legado democrático", ha informado el Ministerio de Universidades.

ÁNGEL PELAYO

Ángel elayo, que sucede a Carlos Andradas, es el primer cántabro que dirige la UIMP en democracia. En su nombramiento -el pasado 12 de enero- fue respaldado por unanimidad en el Patronato de la UIMP, que valoró su experiencia en la gestión universitaria y su conocimiento de la realidad de Cantabria.

Nacido en Santander en 1964, es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Cantabria desde el año 2015, y desde 2018 hasta la actualidad ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria (2018-2025).

También ha sido director del Centro de Estudios Hispánicos, Lingüísticos y Culturales (2006-2007); vicerrector de coordinación de Centros Docentes y del Campus de las Llamas (2007-2011); vicerrector de coordinación de Centros Docentes y para "Cantabria Campus de Excelencia" (2011-2013) de la UIMP; coordinador de la Red Iberoamericana de Facultades y Escuelas de Derecho; y miembro de la Directiva de la Asociación de Centros Universitarios de Relaciones Laborales y Ciencias de Trabajo.