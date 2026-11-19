Archivo - Paseo de Pereda - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

Los hechos ocurrieron en el Paseo Pereda y el agredido sufrió contusión facial, desviación de la nariz y rotura de dos incisivos SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a un año y un mes de prisión a un hombre por agredir a otro cuando este le reprochó que no respetara la cola del taxi en una parada del Paseo Pereda de Santander.

En una sentencia recientemente notificada y contra la que cabe recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), la Sección Primera de la Audiencia le considera autor de un delito de lesiones y, además de la pena de prisión, le condena al pago de una indemnización de 2.700 euros por las lesiones ocasionadas y por las secuelas que padece.

Además, en ejecución de sentencia se determinará la cantidad que deberá abonar al perjudicado por el tratamiento odontológico -sufrió rotura de dos incisivos- y por la operación para corregir la desviación de nariz que sufre y a la que aún no se ha sometido, ha informado el TSJC.

Según los hechos probados que detalla la resolución, eran las dos de la mañana del 4 de diciembre de 2022 cuando el ahora condenado se encontraba en la parada de taxis del Paseo Pereda esperando un vehículo.

Allí también estaba otro hombre, que guardaba turno y que "al advertir que el acusado no respetaba el orden de espera establecido se lo reprochó".

Entonces, "sin mediar palabra alguna", el acusado le dio "un fuerte cabezazo en la cara" que le produjo contusión facial, luxación de cartílago nasal y fractura de dos dientes incisivos.

Junto al agredido se encontraban su hermana y su prima, quienes le acompañaron en taxi hasta el hospital de Valdecilla, donde fue atendido en el Servicio de Urgencias.

Para el tribunal, estos hechos han quedado acreditados en el juicio a la vista de la prueba practicada, pese a que el acusado, que estaba con varias amigas en la parada que no ha propuesto como testigos, negó haber agredido a alguien.

Por un lado, están las versiones de las dos personas que acompañaban al agredido, quienes "sin vacilación alguna" describieron lo sucedido, así como una fotografía que realizó una de ellas tras la agresión y en la que aparece el ahora condenado.

Además, la Audiencia ha valorado el informe del médico forense, que "se ajusta plenamente al relato ofrecido" por el agredido e indica que las lesiones son compatibles con la agresión sufrida y que "ese fue su origen causal".

Por todo ello, la Sección Primera concluye que "hay prueba de los hechos más que suficiente" y los mismos constituyen un delito de lesiones.

No obstante, no aprecia el tipo penal agravado -lesiones con deformidad que exige pérdida permanente de sustancia corporal que determine perjuicio estético relevante- pues la fractura del borde de los incisivos ha sido reparada con un procedimiento "sencillo, sin riesgo alguno para el paciente y que permitirá eliminar la trascendencia estética que podría tener y también la repercusión funcional".