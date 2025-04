ANPE rechaza cambios en la composición del Consejo Escolar porque da un "peso desproporcionado" a la Administración

"No va a consentir" el cierre de El Pedregal: "No queremos que se abra la puerta a la generalización de cierres de otros centros"

SANTANDER, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

ANPE ha expresado su rechazo a la modificación de la composición del Consejo Escolar que plantea la Consejería de Educación, una "maniobra" que, a su juicio, genera un "desequilibrio" en la representación que en este órgano consultivo tienen los distintos sectores de la comunidad educativa, otorgando "un peso desproporcionado a la Administración" y reduciendo el de docentes, familias y estudiantes.

En su opinión, con los cambios que plantea Educación, se rompe el "equilibrio" de representación en el Consejo Escolar y la Consejería busca tener "el control" de este órgano y obtener "mayorías favorables" y que "le dé la razón en todo".

"Estamos quitándole valor", ha advertido la presidenta del sindicato en Cantabria, Rus Trueba, sobre la consulta pública abierta previa la elaboración de un anteproyecto que modifica la Ley de Consejos Escolares de Cantabria para incorporar a los directores de los centros educativos, a miembros del Servicio de Inspección de Educación y que tengan representación todas las direcciones generales de la Consejería, actualmente limitadas a cuatro.

Para ANPE, las modificaciones que se plantean en la composición del Consejo Escolar "no tienen razón de ser" en un órgano que lleva funcionando "sin ningún tipo de problema" con la ley de 1999.

Respecto a las incorporaciones de inspectores educativos, ha advertido de que también "son Administración" y, sobre la de los directores de los centros, Trueba ha apostillado que no son un cuerpo especial, sino que son docentes y ya están representados por sus sindicatos.

DEROGACIÓN DE LA LEY 2/2012

Por otra parte, ANPE ha pedido la derogación de la Ley 2/2012 de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de Cantabria, aprobada por el Ejecutivo que presidió Ignacio Diego (PP), una norma "extemporánea" que está "totalmente desfasada y prácticamente derogada en su totalidad".

Apunta que uno de los pocos aspectos que siguen en vigor impiden que los funcionarios docentes puedan prolongar voluntariamente la vida activa más allá de la edad obligatoria de jubilación, como sucede en muchos otros sectores, impidiéndoles mejorar su pensión de jubilación.

En este sentido, ANPE ha indicado que Cantabria es "una de las pocas comunidades autónomas que mantienen esta restricción anacrónica y carente de sentido en la actualidad".

EL PEDREGAL

También Trueba ha hablado del cierre del colegio El Pedregal de Castro Urdiales, al que ANPE se opone. "No vamos a consentir el cierre de este colegio, porque no queremos que se abra la puerta a la generalización de cierres de otros centros educativos públicos con la excusa de la bajada de la natalidad", ha advertido Trueba.

Ha señalado que ANPE "no entiende" que no se hayan buscado "otras alternativas" a cerrar "de golpe y porrazo" el centro. "Lo normal, cuando un centro educativo público no tiene viabilidad de futuro, lo lógico y lo normal es buscar alternativas: no dejar de escolarizar desde abajo y dejar que el alumnado finalice sus estudios en este centro educativo público y no cerrar las puertas a las familias, de golpe y porrazo, que es lo que nos hemos encontrado con el cierre de este centro educativo público", ha apuntado.

Además, a juicio de ANPE, las familias de los alumnos del Pedregal "van a ver cortado el derecho de elección de centro" dado que no se van a crear unidades nuevas para absorber a estos estudiantes, sino que se les ofrecen vacantes ya existentes, lo que cual ya es un "hándicap".

A preguntas de los periodistas, el sindicato ha explicado que aún no ha tenido datos sobre cuántas familias de alumnos del Pedregal ya han escolarizado a sus hijos en otros centros para el próximo curso o cuáles han sido las opciones señaladas por éstas.

Por otro lado, ANPE ha urgido a la Consejería que se ponga a trabajar "cuanto antes" en la bajada de las ratios de alumnos en toda Primaria y también en Secundaria, al menos en la enseñanza básica. "Llevamos más de un año con la negociación de la bajada de ratios y hemos hecho una propuesta en enero y todavía no tenemos contestación", ha censurado.

CAMPAÑA EDUCACIÓN PÚBLICA

Estos asuntos han sido señalados por Trueba durante el desayuno informativo que ha ofrecido este miércoles para presentar una campaña del sindicato por la matriculación en la educación pública, que ya se había avanzado previamente.

La campaña, que se ha lanzado con motivo de la apertura de los plazos de escolarización para el próximo curso, desde el 28 de abril al 9 de mayo, resalta "la calidad educativa", la "igualdad de oportunidades" y el "compromiso con valores democráticos" que ofrece la enseñanza pública, opción mayoritaria en Cantabria.

Según Trueba, a ANPE "le extraña" que la Consejería de Educación "no trabaje por la promoción de la escuela pública" y ha denunciado diferencias de trato con la concertada ante cuestiones como la bajada del alumnado.

En este sentido, ha indicado que "no trata igual" a la hora de suprimir unidades en la enseñanza concertada.

Ha señalado también que las plantillas de la educación pública se revisan anualmente, algo que no ocurre en la concertada, en la que "durante tres años se les deja con sus conciertos".

También ha denunciado un "aumento de conciertos" en la Formación Profesional en lugar de implantar ciclos de todas las ramas profesionales en la enseñanza pública.