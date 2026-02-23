Anuladas 30.000 consultas en centros de salud y hospitales y 700 cirugías por la huelga en Cantabria

Archivo - Un celador transporta una camilla vacía en un pasillo que comunica los quirófanos de un hospital - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

SANTANDER 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La huelga médica de la semana pasada deja un "gran impacto" asistencial en la actividad programada no urgente en Cantabria, donde se han anulado cerca de 30.000 consultas (20.475 en Atención Primaria y 9.433 en los hospitales) y se han suspendido 701 intervenciones quirúrgicas, además de centenares de pruebas diagnósticas (556 TAC, 341 resonancias magnéticas, 370 endoscopias y 1.419 ecografías).

Son datos facilitados este lunes por el Servicio Cántabro de Salud (SCS), que avisa de que el efecto del paro, convocado contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, sobre las listas de espera "se prolongará en el tiempo".

Y esto obligará a "reprogramar actos clínicos que no eran urgentes en la semana de la huelga, pero que sí tienen una preferencia clínica de cara a ser realizados en un periodo corto de tiempo".

El SCS cifra el seguimiento global de la huelga en un 22,34% de los profesionales del turno de mañana, mientras que en los de tarde y noche los porcentajes son menores, ya que la mayor parte de los médicos que trabajan en ellos están cubriendo servicios que apoyan la resolución de procesos urgentes.

En este sentido, ha señalado que el trabajo de los sanitarios es "muy interdependiente", de modo que una intervención quirúrgica puede necesitar pruebas diagnósticas y requiere la presencia de cirujanos y anestesistas e incluso de otros especialistas. "La falta de algún miembro del equipo puede impedir que el acto clínico se realice".

DATOS

Durante la semana de huelga se han perdido en Cantabria 20.475 consultas en Atención Primaria y 9.433 consultas externas hospitalarias, un 52% de la actividad prevista para esos días.

Asimismo, no se han practicado 701 intervenciones quirúrgicas, el 72% de la actividad de mañana programada y la práctica totalidad en la de tarde.

En pruebas diagnósticas, el impacto ha sido también "muy relevante", ya que se han dejado de realizar 556 TAC (42%), 341 resonancias magnéticas (61%) y 370 pruebas endoscópicas (80%). En ecografía el impacto ha sido igualmente "muy alto", ya que no se han podido realizar 1.419 pruebas (70%).

Por todo lo anterior, el servicio de salud cántabro "espera y desea" que el Ministerio de Sanidad tome la vía del diálogo y del entendimiento con los profesionales para el fin de esta huelga "tan perjudicial" para el sistema sanitario y los pacientes.