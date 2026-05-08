Anulado el contrato de cocinera en la residencia de Polientes por no hacer convocatoria interna

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SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Santander ha declarado nulo el contrato indefinido para el puesto de cocinera en la Residencia Real de Polientes, a la que obliga a convocar la plaza para su cobertura tal y como establece el convenio colectivo aplicable.

Según la resolución judicial, en la contratación objeto de este pleito, realizada el 19 de enero de 2025, no se respetó el procedimiento establecido, que obliga a realizar una convocatoria interna previa para garantizar la igualdad de oportunidades para toda la plantilla.

En el fallo, contra el que cabe interponer recurso de suplicación, el magistrado concluye que de la prueba practicada, entre la que figuran mensajes de WhatsApp de la empresa, se deduce que no se llevó a cabo la convocatoria para cubrir el empleo en cuestión, sino que fue una "decisión unilateral directa de la empresa" para dar el puesto, "con una falsa apariencia por parte del empresario de que lo fuera".

Añade el juez que esto se llevó a cabo "al margen de la buena voluntad o el mejor proveer de más trabajadores de la propia empresa con dicha decisión, quien podía adoptarla, sin duda, pero convocando realmente una convocatoria a puesto vacante, que no ha hecho en este caso".

De este modo, la sentencia --que también cuestiona la actuación de la dirección por promover una votación pública entre la plantilla sobre la cobertura del puesto mientras señalaba a una empleada por reclamar el cumplimiento del convenio colectivo-- da la razón a la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras de Cantabria, que ha lamentado que la residencia adjudicara el puesto de manera "irregular" y "vulnerando" los derechos de la plantilla.

La secretaria de Negociación Colectiva de la Federación, María José Barrio, ha considerado que el fallo supone "un respaldo claro" a las reivindicaciones de CCOO y al "respeto a la igualdad de oportunidades, la transparencia y la legalidad" en el acceso al empleo.

En un comunicado, la sindicalista advierte a la patronal que CCOO, demandante en este procedimiento, no va a permitir que no se respete el convenio: "Ya solo faltaba, que, con toda la precariedad laboral y salarial que existe, les dejemos incumplir la norma básica que regula el sector".