El aparcamiento de camiones de Herrera de Camargo costará unos 3,7 millones y no tendrá "impacto urbano"

Movellán muestra una infografía del aparcamiento de camiones en el Pleno. - EUROPA PRESS

CAMARGO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El aparcamiento de camiones que el Gobierno de Cantabria proyecta construir en Herrera de Camargo, para dar respuesta a los profesionales que continúan en la Ciudad del Transportista de Santander (Citrasa), ocupará una superficie de 27.619 metros cuadrados y supondrá una inversión estimada de 3,7 millones de euros.

Así lo ha informado este jueves el alcalde de Camargo, Diego Movellán (PP), a preguntas del PRC en el Pleno, en las que ha afirmado que este aparcamiento, cuyo proyecto ya ha sido redactado por el Ejecutivo autonómico, es "seguro", no va a generar un "impacto" en las zonas residenciales y tiene "vocación de continuidad".

Movellán ha valorado como "positivo" que el municipio acoja una infraestructura vinculada a un sector que genera una "importante actividad económica" en el conjunto de la comunidad.

Según ha explicado, la ubicación prevista, junto al enlace de la S-30, permitirá el acceso sin que los vehículos pesados atraviesen los núcleos residenciales de Herrera o Camargo Pueblo.

El proyecto contempla albergar 114 plazas destinadas a camiones articulados tipo trailer, 17 plazas para trenes de carretera, 7 plazas para camiones rígidos y 54 plazas auxiliares.

El regidor ha indicado que el proyecto se encuentra en tramitación ambiental y administrativa por parte del Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento intervendrá en una fase posterior en materia de las licencias, en el ámbito de sus competencias.

Por su parte, la portavoz del PSOE y exalcaldesa, Esther Bolado, ha asegurado que la carretera autonómica CA-308 va a tener "más tráfico rodado" con motivo de este aparcamiento y ha pedido que la arreglen porque está "bastante deteriorada".