El aparcamiento de camiones de Herrera de Camargo costará unos 3,7 millones y no tendrá "impacto urbano"

Ocupará más de 27.600 metros cuadrados

Movellán muestra una infografía del aparcamiento de camiones en el Pleno.
Movellán muestra una infografía del aparcamiento de camiones en el Pleno. - EUROPA PRESS
Europa Press Cantabria
Publicado: jueves, 24 septiembre 2026 13:17
Seguir en

CAMARGO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El aparcamiento de camiones que el Gobierno de Cantabria proyecta construir en Herrera de Camargo, para dar respuesta a los profesionales que continúan en la Ciudad del Transportista de Santander (Citrasa), ocupará una superficie de 27.619 metros cuadrados y supondrá una inversión estimada de 3,7 millones de euros.

Así lo ha informado este jueves el alcalde de Camargo, Diego Movellán (PP), a preguntas del PRC en el Pleno, en las que ha afirmado que este aparcamiento, cuyo proyecto ya ha sido redactado por el Ejecutivo autonómico, es "seguro", no va a generar un "impacto" en las zonas residenciales y tiene "vocación de continuidad".

Movellán ha valorado como "positivo" que el municipio acoja una infraestructura vinculada a un sector que genera una "importante actividad económica" en el conjunto de la comunidad.

Según ha explicado, la ubicación prevista, junto al enlace de la S-30, permitirá el acceso sin que los vehículos pesados atraviesen los núcleos residenciales de Herrera o Camargo Pueblo.

El proyecto contempla albergar 114 plazas destinadas a camiones articulados tipo trailer, 17 plazas para trenes de carretera, 7 plazas para camiones rígidos y 54 plazas auxiliares.

El regidor ha indicado que el proyecto se encuentra en tramitación ambiental y administrativa por parte del Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento intervendrá en una fase posterior en materia de las licencias, en el ámbito de sus competencias.

Por su parte, la portavoz del PSOE y exalcaldesa, Esther Bolado, ha asegurado que la carretera autonómica CA-308 va a tener "más tráfico rodado" con motivo de este aparcamiento y ha pedido que la arreglen porque está "bastante deteriorada".

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado