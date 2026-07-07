Aparece en Nueva Montaña el cuerpo de un vecino de la zona que estaba desaparecido

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SANTANDER 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida de un hombre de edad avanzada ha aparecido esta mañana en Nueva Montaña, en Santander. La víctima, que residía en la zona, se encontraba desaparecida y estaba siendo buscada.

Según ha adelantado 'El Diario Montañés' y ha confirmado la Policía Nacional a Europa Press, su desaparición se denunció el lunes por la noche, después de que el hombre no regresara a su casa.

Así, se iniciaron las labores para tratar de localizarlo, y ha sido hallado sin vida por la mañana, durante el operativo de búsqueda y cerca del domicilio.

No se han apreciado indicios de criminalidad y está pendiente la práctica de la autopsia, han indicado las citadas fuentes a esta agencia.