Se aplaza el simulacro de accidente de mercancías peligrosas en el túnel de La Albericia

SANTANDER, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El simulacro de accidente de mercancías peligrosas que iba a realizarse esta noche en el túnel de La Albericia de Santander se aplaza a una nueva fecha aún por determinar.

Los bomberos de la ciudad, principal interviniente en zona, está atendiendo el apuntalamiento del edificio afectado por la mañana por un incendio en la calle Leopoldo Pardo de la capital, y deben mantener efectivos en base para atender cualquier tipo de emergencia que pueda acontecer, ha informado el 112 Cantabria.

Este ejercicio, organizado conjuntamente por el Gobierno de Cantabria y la Demarcación de Carreteras, tiene como objetivo testar la intervención de los servicios de emergencias de todos los niveles institucionales en un incidente de gravedad de este tipo en el entorno urbano.

Aunque, como ha afirmado la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, "lo más importante es la seguridad de los ciudadanos y ante una causa sobrevenida, habitual en emergencias, las acciones preventivas se reprograman para no interferir en la intervención real".

Medio centenar de personas iban a participar esta jornada en el simulacro, y lo harán en la nueva fecha que se determine, para ensayar la activación simulada del Plan Territorial de Protección Civil de Cantabria sobre Transporte de Mercancías Peligrosas (TRANSCANT), los procedimientos de seguridad de accidentes químicos en entornos urbanos y el protocolo ADR de identificación del transporte e instalaciones técnicas en túneles.

Asimismo, está previsto entrenar la intervención en zona ante una nube tóxica potencialmente explosiva en un espacio confinado, combinada con accidentes de tráfico que requieren de excarcelación por parte de los servicios de bomberos.

En la resolución de la emergencia propuesta iban a intervenir, entre otros, técnicos Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno cántabro, el Centro de Atención de Emergencias 112, personal del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA), bomberos y Policía Local del Ayuntamiento de Santander, 061, Delegación del Gobierno, personal de la Dirección General de Transportes y Telecomunicaciones del Ejecutivo autonómico, Conservación y Demarcación de Carreteras de la Administración del Estado y el Equipo de Intervención Logística de Cruz Roja, además de drones de comunicación y carga.