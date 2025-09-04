Las aplicaciones móviles de mapas de Cantabria se actualizan para permitir un acceso más sencillo y rápido

SANTANDER 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mapas Cantabria, la plataforma donde el Gobierno autonómico centraliza toda la información cartográfica, ha recibido una actualización de sus aplicaciones específicas para móviles y tabletas para permitir a los usuarios un acceso más sencillo y rápido a toda la información.

Las aplicaciones móviles, que ya están disponibles de forma gratuita en las tiendas oficiales tanto para iOS como para Android, permiten el acceso a todos los fondos del Ejecutivo regional en distintas materias, entre las que destaca el inventario de imágenes del territorio desde 1946 hasta la actualidad.

Así lo ha informado este jueves el Ejecutivo, que ha explicado que para instalar las apps, basta con acudir a la tienda de aplicaciones del móvil, buscar Mapas Cantabria e instalar la app oficial del Gobierno regional.

A partir de ese momento, se puede acceder a cientos de capas sobre distintas áreas temáticas, ver todo el territorio de Cantabria en tres dimensiones, buscar topónimos, grabar o cargar recorridos y otras muchas funcionalidades.

El consejero de Ordenación del Territorio, Roberto Media, ha señalado el compromiso de su departamento para dotar a Cantabria de un sistema de información territorial al servicio de los ciudadanos "de forma efectiva, simplificada y con la última tecnología".

VUELO FOTOGRÁFICO

Media ha avanzado que la idea es realizar un vuelo fotográfico por año para hacer un seguimiento de todas las actividades del territorio que pueda servir no sólo para la gestión actual, sino también para su uso por parte de las futuras generaciones, al documentar el estado del territorio en cada momento.

En este sentido, ha añadido que en los próximos días se hará pública la ortofotografía aérea correspondiente a 2025, con imágenes completas de toda la región capturadas hace sólo unas semanas.

El Gobierno ha realizado un vídeo promocional con características de las nuevas aplicaciones para móviles, que está disponible en https://geoservicios.cantabria.es/series/descargas/Apps_Mapa....