El apoyo a los trabajadores de Nestlé y la 'prioridad nacional', a debate este lunes en el Parlamento

Archivo - Edificio del Parlamento de Cantabria.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria debatirá este lunes, 11 de mayo, sobre el apoyo a los trabajadores de la planta de Nestlé en La Penilla de Cayón, los autónomos, la 'prioridad nacional' o la defensa de los derechos fundamentales al margen de la nacionalidad, entre otros asuntos.

El Pleno, en sesión de mañana y tarde, comenzará a las 12.00 horas con una moción de Vox relativa a políticas de familia, a la que seguirá otra del PRC sobre la gestión del movimiento de ganado con medidas que garanticen la seguridad jurídica de los ganaderos.

En esta sesión se debatirán un total de cinco proposiciones no de ley (PNL). La primera será una del PSOE que pide presentar un proyecto de ley de Montes en un plazo de doce meses.

Por su parte, el Grupo Popular demanda que se deje sin efecto el incremento de la base mínima de cotización de los autónomos societarios, mientras Vox plantea "garantizar la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de Bienestar de los españoles".

La iniciativa del PRC pide apoyo para los trabajadores de la fábrica de Nestlé. Cerrará este bloque el Grupo Socialista que apuesta por la defensa de los derechos fundamentales de todas las personas de la comunidad autónoma independientemente de su nacionalidad y lugar de origen.

El apartado de control al Gobierno comenzará con una interpelación de este mismo grupo relativa a las listas de espera en sanidad. A continuación, Vox preguntará por medidas "para que el desafío de protección de la salud laboral no suponga una pérdida de competitividad o el cierre de negocios".

Y en el capítulo de preguntas, los socialistas se interesan esta semana por el convenio Licicaz --el sistema informático que permite gestionar de forma coordinada las licencias de pesca y caza entre comunidades autónomas-- y la carga burocrática de los docentes.

Además, los regionalistas cuestionarán al Ejecutivo por la rehabilitación del centro de interpretación de Sotama y los aprovechamientos forestales de Guriezo; y Vox quiere saber qué medidas se plantean para cubrir plazas de odontología, el absentismo laboral y la modernización del sector primario.