Aprobadas en comisión las 56 enmiendas de PP y PRC al presupuesto de 2026 y ninguna de PSOE y Vox

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SANTANDER, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Solo las 56 enmiendas parciales de PP y PRC a los proyectos de ley de Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) de 2026 y de Medidas Fiscales y Administrativas, la conocida como 'ley de acompañamiento', han recibido el visto bueno de la Comisión de Economía del Parlamento regional para su incorporación, mientras que todas las de PSOE, Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio han decaído.

Y es que, en virtud del acuerdo presupuestario entre populares y regionalistas para sacar adelante las cuentas del Gobierno del PP en minoría, estos grupos han apoyado mutuamente sus iniciativas pero no las del resto, impidiendo que salieran adelante.

De este modo, en dos sesiones celebradas este martes y miércoles, la Comisión ha dado luz verde a un total de 55 enmiendas a los presupuestos y una a la 'ley de acompañamiento', de un total de 429 presentadas a ambos proyectos legislativos.

En concreto, respecto a los PGC han salido adelante 24 enmiendas del PP, 28 del PRC -una transaccionada con los 'populares'- y tres conjuntas entre ambos. Así, solo han logrado superar el trámite estas 55 de las 398 que presentaron los grupos.

Y en cuanto a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, se ha aprobado solo una de un total de 31, que es la presentada por el PRC para llevar un control parlamentario anual del convenio singular suscrito por el Gobierno de Cantabria con el hospital Santa Clotilde.

Así, no se ha aprobado ninguna del PSOE, que planteó 233 (225 al Presupuesto y 8 a la 'ley de medidas); ni de Vox, que impulsó otras 110 (99 y 11, respectivamente) y tampoco del diputado no adscrito, que registró 30 (19 y 11).

Respecto a las enmiendas de los socialistas, el PRC se ha abstenido explicando que comparte el "espíritu" y considera "razonables" muchas de ellas, pero cree que en algunos casos carecen de la dotación económica suficiente para llevar a cabo las actuaciones que plantean o que "irían en contra del pacto con el PP".

En la primera jornada de debate, celebrada ayer, los grupos aprobaron 27 enmiendas correspondientes a los capítulos de Economía, Presidencia, Fomento, Desarrollo Rural e Inclusión Social (12 del PP, 14 del PRC y una conjunta).

En la segunda jornada correspondiente a este miércoles, la Comisión de Economía ha aprobado otras 28 relativas a las áreas de Cultura, Educación, Salud e Industria (otras 12 del PP, 14 del PRC y dos conjuntas), además de la de la 'ley de acompañamiento' de los regionalistas.

Según el calendario previsto, una vez debatidas las enmiendas en comisión se publicará el dictamen correspondiente en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria (BOPCA) el viernes, día 24.

El trámite final será el Pleno del Parlamento del próximo lunes, 27 de abril, en el que previsiblemente PP y PRC aprobarán el presupuesto para que entre en vigor el 1 de mayo.