Aprobado el anteproyecto de la carretera Requejada-Suances para que empiece a principios de 2027

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SANTANDER 8 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, ha firmado este viernes la aprobación definitiva del anteproyecto de la carretera Requejada-Suances y del estudio económico-financiero de este proyecto, que se acometerá mediante un nuevo modelo de colaboración público-privada.

Se trata del último paso antes de la licitación, que estará "en muy pocas semanas" en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), ha indicado Media, para reafirmar el compromiso adquirido de que las obras arranquen en el primer trimestre de 2027.

En declaraciones a los medios, ha señalado que el proyecto se acometerá a través de la empresa pública Gesvican, adscrita a su Consejería, encargada de la encomienda de gestión para su adjudicación.

Ha destacado que contempla una inversión inicial de más de 88 millones y conlleva el mantenimiento de la carretera una vez ejecutada durante 26 años, lo que supone 714.000 euros anuales. Esto eleva la inversión global del concesionario que resulte adjudicatario a cerca de 110 millones, y la total en 30 años a 198,7 millones.

Media ha indicado que en el reciente trámite de información pública "solo" se presentaron ocho alegaciones a esta actuación, que han sido "analizadas", y ha recordado que el PP se comprometió cuando estaba en la oposición a hacer la carretera Requejada-Suances.

"Llevamos dos años y medio trabajando en ella y, a partir de hoy, se dan los últimos pasos para que en pocas semanas esté en el Boletín la licitación que dé paso a la adjudicación definitiva", ha indicado el consejero, para quien esta actuación constituye "un compromiso más cumplido" del Gobierno que preside María José Sáenz de Buruaga. "Toda la gente de la cuenca baja del Besaya podrá ver las máquinas trabajando en el primer trimestre del año 2017", ha concluido.