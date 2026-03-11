Arasti explica a sector empresarial las ventajas de las ayudas para programas formativos con compromiso de contratación - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha mantenido un encuentro con representantes de distintas asociaciones y colectivos del sector de la región para informarles de los beneficios y las ventajas de las ayudas para programas formativos con compromiso de contratación.

En el marco del Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno, el Consejo de Gobierno aprobó el año pasado un decreto para regular la concesión directa de subvenciones para programas de formación profesional con compromiso de contratación con el fin de ofrecer "formación a la medida de las empresas".

Entre las ventajas de estas ayudas, el consejero ha destacado su carácter "flexible", ya que las empresas las pueden solicitar cuando lo necesiten, sin estar sometidas a plazos ni convocatorias, con el fin de que puedan financiar programas de formación dirigidos a personas desempleadas y diseñados por la propia empresa, "respondiendo así a las necesidades del mercado laboral".

En este sentido, a pesar de los buenos datos del paro, "con una de las tasas más bajas de España", en Cantabria todavía hay más de 29.000 personas en desempleo y 30.000 puestos vacantes sin cubrir en el sector industrial por falta de cualificación profesional, por lo que ha animado a las empresas del sector a que se acojan a este tipo de ayudas, ya que da respuesta a la necesidad del diseño de una formación adaptada al sistema productivo, "donde sea la propia empresa la que programe las necesidades formativas de sus candidatos".

Para ello, el decreto de la Consejería de Industria nace con el objetivo de mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas a través de la adquisición y mejora de competencias profesionales para su adaptación a los cambios que precisa el sistema productivo, al tiempo que dar respuesta a las necesidades de las empresas para encontrar trabajadores con perfiles en ocupaciones con difícil cobertura y mejorar así la competitividad empresarial.

Podrán ser beneficiarios de este programa de subvenciones las empresas, sus asociaciones, agrupaciones u otras entidades que adquieran un compromiso de contratación que suponga un incremento neto de la plantilla, incluyendo al gremio de los autónomos y los mutualistas de colegio profesional.

PLAN DE FORMACIÓN

Las entidades beneficiarias deberán establecer el correspondiente programa formativo y podrán ejecutarlo directamente o subcontratarlo. El número de participantes en las acciones no será inferior a 6 ni superior a 15, salvo que por solicitud motivada se autorice por la dirección del EMCAN un número inferior o superior.

El compromiso de contratación de las entidades beneficiarias consistirá en que deberán contratar en sus centros de trabajo radicados en Cantabria, al menos, al 60% de las personas trabajadoras formadas, salvo en el caso de que la acción formativa dirigida a algunos de los colectivos prioritarios, en cuyo caso el compromiso de contratación deberá ser de, al menos, el 40% de las personas trabajadoras formadas, tal y como se ha acordado en la Mesa de Diálogo Social de Cantabria.

Así, los colectivos prioritarios serán personas mayores de 45 años, jóvenes menores de 30 años y personas en desempleo de larga duración, y la contratación, con carácter general, se realizará en un plazo máximo de 2 meses tras la finalización del programa formativo, entendiendo como persona trabajadora formada aquel alumno o alumna que haya finalizado la formación con evaluación positiva.

La duración del contrato será como mínimo de 6 meses en jornada a tiempo completo y las acciones formativas irán dirigidas a personas trabajadoras desempleadas, siempre que figuren inscritas como demandantes de empleo en el EMCAN en el momento del inicio de la acción formativa.

La participación del alumnado en cualquier actividad formativa será gratuita y, si el plan formativo está incluido en el Catálogo de Especialidades Formativas del Servicio Público de Empleo Estatal, los trabajadores recibirán un certificado o diploma que acredite su aprovechamiento.

Las subvenciones contempladas en este decreto son compatibles con las ayudas y subvenciones al fomento de la contratación, de tal manera que, después del compromiso inicial de contratación de 6 meses, si la empresa decide la conversión de este contrato temporal en indefinido, dicha conversión podrá ser igualmente objeto de subvención.

"La carencia de trabajadores formados es un problema que afecta a todos los sectores y tiene implicaciones económicas y sociales significativas", ha subrayado Arasti, quien ha advertido que la escasez de personas con la formación y habilidades necesarias para cubrir ciertos puestos de trabajo deriva en un aumento de la competencia para atraer a un número limitado de trabajadores cualificados, además de ralentizar el desarrollo de proyectos, aumentar los tiempos de producción o incluso generar una menor calidad en los productos o servicios.

Además, ha continuado, puede limitar la capacidad de las empresas para innovar, ya que las habilidades especializadas, en su opinión, "son fundamentales para el desarrollo de nuevos productos y servicios".

En el encuentro han participado, entre otros, la directora general del EMCAN, Lucía Serrano; el director general de Industria, Energía y Minas, José Luis Ceballos, y el consejero delegado de SODERCAN, Ángel Pedraja.

También han estado presentes el director general de CEOE-CEPYME Cantabria, Francisco Aguilera; los gerentes de las fundaciones laborales del Metal, Carmen de la Torriente, y de la Construcción, José Antonio Valcárcel; la presidenta de la Asociación Empresarial de Concesionarios Oficiales de Vehículos de Cantabria (ASECOVE), Natalia de los Arcos, así como representantes de las cámaras de comercio de Cantabria y Torrelavega; AEXCA; los clústeres MARCA, GIRA, CID y CIF; la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria, y Textil Santanderina.