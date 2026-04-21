Arasti reitera que el convenio de la intermodal de La Pasiega se prevé firmar "antes del verano"

Archivo - Obras del centro logístico de La Pasiega. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria de Cantabria, Eduardo Arasti, ha reiterado este martes que la previsión del Gobierno regional es firmar con el Ejecutivo central el convenio para la construcción de la terminal intermodal ferroviaria en el polígono de La Pasiega "antes del verano".

Lo avanzó así hace dos semanas, cuando el la Administración autonómica autorizó la financiación plurianual de 31 millones de euros para esta estación. La idea es que el Estado asuma el 50% del coste de la obra, que podría empezar hacia finales de 2027.

A preguntas de los medios este martes, Arasti ha destacado que tras un acuerdo y el estudio económico-financiero realizado por la empresa pública Sican, dependiente del Gobierno cántabro, se redactó el convenio.

"Estamos ya de acuerdo en la letra del propio convenio y ahora se está tramitando", tanto en el Ejecutivo regional como en la empresa Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) de modo que cuando los distintos departamentos de ambos gobiernos den "el visto bueno" y estén los informes favorables, se firmará el convenio, previsiblemente "antes del verano".

El consejero ha respondido así este martes en una rueda de prensa junto al presidente de Iberaval, César Pontviannne, en la que han informado de los resultados del primer trimestre de esta sociedad de garantía recíproca.

Al término de la misma, y en relación a este polígono, ha trascendido que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha confirmado que el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) del Llano de la Pasiega no está en vigor, dado que no se ha publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).