Arranca 'Cantabria Tech Talent' con 68 alumnos que realizarán prácticas en 33 empresas

Cantabria Tech Talent. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El programa de formación en competencias digitales 'Cantabria Tech Talent' ha arrancado este martes con la participación de 68 alumnos que realizarán prácticas remuneradas en 33 empresas cántabras.

Se trata de la primera edición de este programa que está destinado a formar especialistas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en el marco de la I Agenda Digital de Cantabria con el fin de dar respuesta a las "dificultades" que tienen las empresas de la región para encontrar y contratar este tipo de perfiles.

El programa lo impulsa el Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, en colaboración con la Universidad de La Rioja (UNIR) y la Cámara de Comercio de Cantabria.

Así, tras hacer un llamamiento a empresas y estudiantes, se han recibido 1.359 solicitudes de 765 potenciales becarios procedentes de Cantabria, España y el resto del mundo.

Durante la apertura oficial de programa, el consejero, Eduardo Arasti, ha destacado que gracias al programa 'Cantabria Tech Talent' las empresas cántabras podrán disponer de "más talento" y los jóvenes de "más oportunidades profesionales".

Ha explicado que el programa ofrecerá formación "con un alto grado de especialización y altamente valorada en el mercado", además de otorgar un título universitario que acredita la especialización y el crecimiento económico; una ayuda económica o beca durante la etapa formativa, y el compromiso de contratación preferente cuando se supere con éxito dicha etapa formativa.

"Cantabria Tech Talent evidencia, una vez más, el firme compromiso del Gobierno de Cantabria con la transformación digital de la región", ha subrayado Arasti, que ha indicado que el Ejecutivo cántabro destina 620.000 euros a este programa.

Así, tras las fases de selección, el programa inicia su fase de formación y prácticas simultáneas, en la que se desarrollará un acompañamiento personalizado, de tal manera que cada alumno contará con un mentor que guiará su progreso y facilitará su adaptación al entorno profesional.

Asimismo, el consejero ha avanzado que el próximo mes de abril se abrirá una nueva edición del programa, que se prevé que comience en julio.

Arasti espera que proyecto se consolide como referente nacional en formación tecnológica vinculada a la empresa y Cantabria se convierta en "un referente en innovación, talento y tecnología", mediante la captación de proyectos como Altamira.

Las empresas de la región interesadas en participar en el programa se pueden inscribir en el correo electrónico comunicacion.apprenticeship@unir.net y las candidaturas de los jóvenes interesados en participar se puede consultar en la página web (https://www.universia.net/es/empleo/clientes/cantabria- tech-talent.html).

FORMAR TALENTO EN CANTABRIA

El consejero ha estado acompañado en el acto por el director general de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial del Gobierno de Cantabria, Javier Puente; la directora general de la Cámara de Comercio de Cantabria, Rosa Vega, y la directora ejecutiva de UNIR, Cristina Chacón.

La responsable de UNIR ha afirmado que el reto de 'Cantabria Tech Talent' pasa por "formar talento que aporte valor desde el primer día y consolidar a la universidad como motor de competitividad e innovación".

Por su parte, Vega ha mostrado su satisfacción por la puesta en marcha de esta iniciativa "para que el talento encuentre oportunidades en Cantabria y para que nuestras empresas sigan siendo competitivas".

"Para que el sector TIC, uno de los sectores con mayor capacidad de crecimiento, pueda seguir creciendo, innovando y compitiendo en Cantabria, necesitamos que el talento se forme aquí y se desarrolle aquí", ha defendido.

El acto ha contado con una mesa-coloquio en la que el director general de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial del Gobierno de Cantabria ha debatido sobre este programa con algunos de sus protagonistas.

En concreto, con Víctor Martínez, de Ascentic, y Alejandro Trigos, de Tera, en representación del sector empresarial, y Daniela González y Bryan Lozano, dos de los alumnos de la primera edición del programa.

En el acto han participado, entre otros, la directora general de Formación Profesional, Cristina Montes; el director general del PCTCAN, Pedro Nalda, así como representantes de Ascentic, Tera, CEOE-CEPYME Cantabria, el sector empresarial TIC e industrial de la región y la veintena de alumnos de 'Cantabria Tech Talent' que han comenzado esta semana sus prácticas.