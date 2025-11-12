Arranca el plan que integra la genómica en la asistencia sanitaria de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha puesto en marcha la Estrategia de Genómica de la comunidad, que traerá diagnósticos más certeros y tratamientos singularizados y más eficaces. Se trata de un plan que integra la genómica en la asistencia sanitaria, en la investigación y en el desarrollo económico regional y que será usada para "curar, prevenir y comprender".

El documento que hoy se ha presentado públicamente establece una hoja de ruta clara para la genómica en Cantabria con su integración en la práctica clínica diaria, la formación continua de nuevos perfiles profesionales, la interoperabilidad de datos a través de proyectos y genes, o la colaboración entre el Servicio Cántabro de Salud (SCS) y el IDIVAL.

Además, la estrategia está alineada con el Plan de Salud Digital 2024-2028, con el objetivo de avanzar hacia una medicina basada en valor más eficiente, ética y centrada en la persona.

Así lo ha señalado este miércoles el consejero de Salud, César Pascual, que ha afirmado que la Estrategia de Genómica de Cantabria 2025-2029 "no es un plan más, sino una declaración de intenciones, un pacto con los ciudadanos y un reconocimiento a los profesionales". En definitiva, ha dicho Pascual, "una apuesta decidida por el futuro".

Y es el objetivo último de la Estrategia es que "cada diagnóstico sea más certero, que cada tratamiento sea más eficaz, que cada paciente sea tratado en su singularidad y que cada dato se convierta en conocimiento útil para mejorar la salud colectiva", ha detallado.

Además, este plan "da un paso más", ya que integra la genómica en la asistencia sanitaria, en la investigación y en el desarrollo económico regional. "Hablamos de salud, sí, pero también de oportunidad de innovación que genera conocimiento, empleo y futuro", ha añadido Pascual.

En este viaje a la medicina de precisión, "Cantabria no parte de cero", y, tal y como ha recordado el consejero en la presentación del plan, que ha tenido lugar en el Salón Gómez Durán del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, la región es "referente nacional" con Cohorte Cantabria, participa en redes europeas y en el 'Proyecto Impact', lo que "nos coloca en la primera línea de la investigación biomédica".

"En Cantabria, creemos en la ciencia, apostamos por la innovación y ponemos la salud de las personas en el centro de todas nuestras decisiones", ha finalizado César Pascual, convencido de que la genómica "cambiará la forma en que nacemos, enfermamos, nos tratamos y envejecemos".

JORNADA DE PRESENTACIÓN OFICIAL

En la jornada de presentación de la estrategia, además del consejero, han participado el director general de Planificación, Ordenación, Gestión del Conocimiento y Salud Digital, Óscar Fernández Torre, y el subdirector de Asistencia Sanitaria del SCS, Pablo Serrano, que han abordado, entre otros asuntos, la hoja de ruta prevista, el plan de gobernanza, cartera de servicios, líneas asistenciales, inversiones o indicadores.

A continuación, bajo el lema 'Genómica en Cantabria, presente y futuro', presentado por el jefe de Servicio de Anatomía Patológica, Javier Gómez Román, han hablado sobre oncología médica, Fernando Rivera; hematología, Enrique Ocio; genética, Nerea Paz Gandiaga; microbiología, María Pía Roiz; Farmacogenómica, Flora Pérez; e investigación y datos, Javier Crespo.

Para finalizar, ha tenido lugar una mesa redonda, moderada por Javier Freire, previo al cierre, a cargo del gerente de Valdecilla, Félix Rubial, que ha abordado el papel corporativo del Hospital en la centralización de la plataforma de genómica del SCS.