La artista Arancha Goyeneche gana el concurso del cartel del LXXV Festival Internacional de Santander

La artista Arancha Goyeneche gana el concurso para ser el cartel del LXXV Festival Internacional de Santander - FIS

SANTANDER 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La artista cántabra Arancha Goyeneche ha ganado el concurso de carteles para ser la imagen del LXXV Festival Internacional de Santander (FIS), con su obra 'Variaciones para Sinfonía en doble platea'.

Esta pieza, galardonada con un premio de 3.000 euros, ha sido elegida en una reunión celebrada este miércoles y será la imagen de una programación que se desarrollará en agosto de 2026, ha informado el FIS a través de una nota de prensa.

En concreto, utiliza vinilo autoadhesivo sobre un soporte plástico y recrea "a modo de partitura, el movimiento, el compás, el ritmo, la secuencia, los silencios (...) a través de la forma y el color", ha dicho su autora.

El jurado, integrado por Jaime Sordo, Laura Cobo, Carmen Quijano y Sonia Higuera, con Marta Calderón como secretaria, y presidido por el director del FIS, Cosme Marina, ha destacado su "satisfacción" por la obra ganadora, de "una de las grandes artistas cántabras y españolas", así como la "búsqueda de transversalidad" de su creación, "entre las artes plásticas, la música y las artes escénicas"; "una obra pensada para el FIS", ha dicho Marina.

Igualmente, ha subrayado la "dificultad" para elegir la ganadora, debido al "alto nivel artístico" de los trabajos.

La creación de Arancha Goyeneche pasa a ser propiedad del FIS, que tendrá, en exclusiva y sin límite temporal, todos los derechos sobre su divulgación y adaptación a los formatos y soportes que se consideren necesarios, así como su distribución, promoción y explotación.

El concurso fue convocado el 10 de octubre con el objetivo de "fortalecer el puente tendido" entre el Festival y los artistas plásticos cántabros, como escaparate de "su talento excepcional".

La creación muestra "un doble reflejo" en el que aparecen el escenario y el patio de butacas, donde el color "simboliza la luz intensa de un día de verano" en el entorno del Palacio de Festivales visto a través de la gran cristalera localizada en el escenario, que enmarca "el inmenso azul de su bella bahía y, en la lejanía, los verdes prados", ha explicado Goyeneche.

Todo ello, "dentro del símbolo colectivo del auditorio, el anfiteatro, el ágora, la plaza, un lugar en el que se generan encuentros y en el que se comparten experiencias y deseos", ha puntualizado.

En el certamen han participado artistas cántabros o residentes en Cantabria por un periodo de cinco años, mayores de edad y que no hubiesen realizado carteles para anteriores ediciones del FIS.

Cada artista ha concursado con una única obra, que no podía haber sido galardonada en cualquier otro certamen o concurso, nacional o internacional; como tampoco podía haber estado expuesta en galerías comerciales. El trabajo de Arancha Goyeneche ha sido el elegido finalmente entre una selección de seis obras.