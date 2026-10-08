La Asamblea de IU Santander reelige por unanimidad a Keruin Martínez como candidato a la Alcaldía para 2027

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SANTANDER, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Izquierda Unida (IU) Santander ha reelegido por unanimidad a Keruin Martínez como candidato a la Alcaldía de Santander para las elecciones municipales de mayo de 2027, como ya lo fue en los comicios de 2023.

La decisión se ha votado este martes por la tarde, en una reunión en la que la formación también ha realizado balance del trabajo desarrollado en el Ayuntamiento, ha informado este jueves el partido.

Martínez, concejal desde 2023, ha agradecido el respaldo de la Asamblea y ha defendido la continuidad de una forma de trabajar que combina la escucha a los vecinos, la fiscalización del Gobierno municipal y la elaboración de alternativas.

"Creo que hemos construido una oposición útil y bien valorada: escuchar los problemas, exigir respuestas y trabajar para resolverlos. Santander necesita un Ayuntamiento pendiente de la vida cotidiana de sus vecinos y con capacidad para planificar el futuro", ha señalado el edil.

En el balance de estos tres años, la Asamblea ha destacado la defensa de un transporte público que responda a las necesidades de todos los barrios; y en educación, ha puesto en valor la propuesta de un plan municipal de mejora de los colegios públicos.

La Asamblea también ha destacado la "persistente labor de seguimiento y control" de los grandes contratos y servicios públicos concesionados, como el agua y alcantarillado, la limpieza y los aparcamientos subterráneos, especialmente ante el cierre de la plaza de Pombo.

"En estos contratos se juega la calidad de los servicios que reciben los vecinos y el buen uso del dinero público", ha señalado Martínez.

En vivienda, ha subrayado las propuestas para movilizar solares vacíos y edificios en ruina, el cambio impulsado en los estatutos de la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS) para facilitar la creación de un parque público de vivienda y el seguimiento del Plan Municipal de Vivienda, elaborado a propuesta de IU.

"Hemos contribuido a poner en el centro del debate cuestiones que durante años quedaron relegadas, y que otros no se atrevían a mencionar, como la necesidad de un parque público de vivienda de alquiler o de una tasa turística que contribuya a financiar los servicios municipales sometidos a una mayor demanda. Son propuestas que responden a preocupaciones de los vecinos y que pueden mejorar la vida en Santander", ha defendido el edil.

"Nuestro proyecto parte de necesidades concretas: poder acceder a una vivienda, tener un autobús con buenas frecuencias cerca, contar con colegios bien mantenidos y saber que el dinero público se controla y no se derrocha sin parar. Son cuestiones que necesitan trabajo constante, planificación y compromisos que se cumplan", ha afirmado Martínez.

Tras esta decisión, IU afronta la próxima convocatoria municipal con el objetivo de reforzar este trabajo y ampliar el respaldo a un proyecto de ciudad que sitúe los servicios públicos, la convivencia y el bienestar de los vecinos en el centro de las decisiones municipales.