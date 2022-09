Ascienden a 34 los casos de viruela del mono en Cantabria, uno más

MADRID/SANTANDER, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha registrado en los últimos días un nuevo caso de viruela del mono con el que la cifra asciende a un total de 34, frente a los 33 que había en el último informe del martes.

Mientras, en España también siguen creciendo y ya se han notificado un total de 7.122 casos confirmados de viruela del mono, 39 casos más, según los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), a fecha de hoy, 23 de septiembre.

El último informe publicado por el Ministerio de Sanidad, muestra que 2.463 casos se han registrado en la Comunidad de Madrid y 2.136 en Cataluña. Les sigue Andalucía donde ya se han detectado 854 casos, Comunidad Valenciana 510, País Vasco 231, Baleares 205, Canarias 168, Galicia 121, Castilla y León 80, Aragón 74, Murcia 67, Castilla-La Mancha 62, Asturias 58, Cantabria 34, Extremadura 32, Navarra 21 y La Rioja 6.

De los casos notificados en SiViES, un total de 6.974 son hombres y 148 son mujeres. La edad oscila entre 7 meses y 88 años, con una mediana de edad de 37 años. Los casos con información clínica, presentaron principalmente exantema anogenital (63%), fiebre (57,1%), exantema en otraslocalizaciones (no anogenital ni oral-bucal) (55,8%) y linfadenopatías (52,4%).

Un total de 496 casos de los 5.449 con información (9,1%)presentaron complicaciones a lo largode su proceso clínico. Las más frecuentes fueron las úlceras bucales y las infecciones bacterianas secundarias. Asimismo, de los 6.373 casos con información disponible, 226 casos fueron hospitalizados (3,6%). Dos de los casos han fallecido a causa de meningoencefalitis y una persona con infección concomitante con monkeypox ha fallecido por otras causas..

En cuanto al mecanismo de transmisión más probable, de los 4.634 casos con información disponible, en el 92,9% fue por contacto estrecho en el contexto de una relación sexual y en el 7,1% por contactoestrecho no sexual. Dos casos están asociados a exposición ocupacional en el ámbito sanitario. En los 2.488 casos restantes, la información está pendiente, no se especifica o no está disponible.

En relación a la asistencia a eventos multitudinarios, de los 5.628 casos con información en esta variable, 959 acudieron a algún evento en las fechas previas al inicio de síntomas.