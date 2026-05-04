El asfaltado del Boulevar Ronda obliga a cortes puntuales de tráfico desde mañana y hasta el viernes

Archivo - Bulevard Ronda en Torrelavega - AYTO - Archivo

TORRELAVEGA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Las labores de asfaltado en el Boulevard Ronda, en el entorno cercano a la vía auxiliar que está ejecutando ADIF, comenzarán este martes 5 y se prolongarán hasta el viernes 8, periodo durante el cual habrá cortes puntuales de tráfico.

El Ayuntamiento de Torrelavega ha informado que se realizarán cortes puntuales de tráfico en uno de los dos carriles en las siguientes vías: calle Lucio Marcos, en el tramo comprendido entre glorietas; glorieta de Sniace; y avenida Antonio Bartolomé Suárez, en el tramo comprendido entre glorietas.

Todos los desvíos estarán debidamente señalizados sobre el terreno, con el objetivo de facilitar la circulación y minimizar las posibles afecciones.

Desde el Ayuntamiento se recomienda a los conductores extremar la precaución en las zonas afectadas y seguir en todo momento la señalización habilitada.