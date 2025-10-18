La Asociación de Vecinos de Cueto renueva su directiva y aprueba por unanimidad el proyecto alternativo de Mataleñas

Infografía de la pérgola propuesta por los vecinos para la zona del aparcamiento de Mataleñas - ASOCIACIÓN VECINOS CUETO

Pide diálogo a la alcaldesa para alcanzar una solución "razonable" que preserve el valor paisajístico y ambiental del área

SANTANDER, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos de Cueto ha renovado este sábado en una asamblea extraordinaria su junta directiva que estará formada íntegramente por una veintena de personas que también forman parte de la Comisión para la Defensa de Mataleñas. Estará presidida por Arsenio Callejo, conocido por su participación en la anterior directiva y por ser uno de los portavoces de la Comisión.

Asimismo, la reunión ha servido para presentar oficialmente a los vecinos el proyecto alternativo para la zona de Mataleñas, elaborado por la Comisión y enviado a la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), hace dos semanas, y que han aprobado por "unanimidad" de los presentes en la asamblea, según ha informado la asociación en un comunicado.

Así, ha destacado que da cumplimiento con el compromiso adquirido con el Ayuntamiento de que el documento permaneciera en reserva para que fuera el vecindario quien tuviera la oportunidad de conocerlo y estudiarlo.

PROYECTO ALTERNATIVO

El colectivo ha señalado que el objetivo de su proyecto es ofrecer una alternativa "viable, amable, sensata y natural" frente al plan municipal.

Propone una ordenación "respetuosa" del actual aparcamiento junto al campo de golf, con una "mejora" de los accesos y creación de zonas verdes, arbolado, bancos y una pérgola con plantas y flores, inspirada en la existente en el parque de Mataleñas.

Además, se contempla un pequeño aparcamiento adicional de unas diez o quince plazas al comienzo del camino de Inés Diego del Noval.

Por otro lado y en relación a la propuesta del Ayuntamiento, los vecinos rechazan de forma "rotunda" la construcción de los dos nuevos viales de doble sentido, hacia el Barrio Bellavista, por considerarlos "innecesarios" -ya existe una carretera paralela que "cumple esa función"- y "altamente perjudiciales" para el entorno, han afirmado.

Asimismo, también han incidido en que la configuración del terreno no requiere de la construcción de muros, y no consideran prioritarios nuevos baños, puesto que ya existen dos en la zona y piden reparar y adaptar los de la entrada a Mataleñas.

DIÁLOGO

Desde la nueva junta directiva y la Comisión han manifestado su disposición al diálogo con la alcaldesa, con el fin de alcanzar una solución "razonable que preserve el valor paisajístico y ambiental del área".

"No tiene sentido que a escasamente 200 metros del actual paraje natural de Mataleñas se esté levantando toda la avenida Diego Madrazo, con el coste correspondiente, para construir un supuesto 'bosque urbano', mientras se pretende destruir otro bosque ya existente y singular", han comparado.

El proyecto alternativo fue presentado formalmente al Ayuntamiento el pasado 25 de septiembre, primero en forma de anteproyecto y ahora como propuesta "completa".

Los vecinos de Cueto esperan que "se abra una vía de negociación y consenso", y que se "detenga" el proyecto municipal que han calificado de "atentado contra el patrimonio natural de Santander".