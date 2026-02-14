Asociaciones vecinales y entidades ciudadanas de Santander podrán solicitar hasta el 11 de marzo las ayudas municipales

Archivo - Edificio y Plaza del Ayuntamiento de Santander.-ARCHIVO - AYTO - Archivo

SANTANDER 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander mantendrá abierto hasta el 11 de marzo el plazo de solicitud de ayudas a asociaciones vecinales y entidades ciudadanas para el sostenimiento de su actividad y el pago de gastos generales de funcionamiento a lo que este año destina un total de 128.000 euros.

Con ello se complementan otras ayudas que se reparten desde diversas áreas municipales para actividades y proyectos de todo tipo: desde culturales hasta deportivos, de salud, programas sociales, de igualdad o juveniles.

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que el objetivo es colaborar con las asociaciones en los gastos habituales que conlleva el mantenimiento de su actividad, como el alquiler de las sedes sociales, el pago de los suministros de agua, energía, gas, teléfono o internet, y gastos de papelería, gestoría, asesoramiento o seguros, entre otros.

Según las bases, podrán beneficiarse todas las asociaciones sin ánimo de lucro y colectivos vecinales que estén inscritos en el registro de entidades ciudadanas de Santander y desarrollen su actividad en la ciudad.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento pretende contribuir al mantenimiento del tejido asociativo y sus actividades, por su aportación a la mejora de la vida y la dinamización de los barrios, ha concluido.