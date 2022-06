Astander lamenta que no se garantiza la entrada de los trabajadores por "decisión política"

Advierte que se da una "imagen lamentable" ante los clientes cuando hay efectivos pero "no actúan" por orden de la Delegación del Gobierno

SANTANDER, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director de Astander, Juan Luis Sánchez, ha denunciado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no están interviniendo para frenar los piquetes que impiden a los trabajadores acceder a sus puestos por una "decisión política" que correspondería a la Delegación del Gobierno.

Los empleados de los astilleros no pueden llegar con normalidad a las instalaciones a pesar de que a "más del 90%" no les afecta el convenio del metal y por tanto tampoco la huelga de este sector, según ha señalado el director en declaraciones a Europa Press tras verse "muy sorprendido" este lunes cuando los agentes "no han actuado" ante el revuelo que se ha producido para impedir la entrada al astillero esta mañana, cuando incluso se ha prendido a un coche en las inmediaciones.

"No están afectados por el convenio del metal pero no pueden trabajar", ha ironizado Sánchez, explicando que se sienten "como rehenes" a los que los huelguistas estarían utilizando por una cuestión "meramente mediática", para parar una empresa "de las más grandes" de Cantabria y dar más visibilidad a sus reivindicaciones.

Además, no cree que la inacción sea por falta de efectivos, pues "estaban allí y había un número suficiente", sino a un cambio de criterio político de la Delegación del Gobierno a la hora de darles la orden de actuar.

De hecho, ha explicado que la semana pasada los agentes sí aislaron a los piquetes para que los empleados pudieran acceder, al contrario que este lunes. "Nos estamos viendo muy sorprendidos hoy porque las fuerzas del orden no han permitido que los trabajadores accedan a su puesto", ha incidido.

Esto hace que la dirección tema la pérdida de clientes, pues Astilleros de Santander tiene "muchísimo trabajo y muchísimos trabajadores" y está dando "una imagen lamentable".

Astander trabaja con clientes extranjeros y, como ha expuesto el director, "es difícil explicarles" que, aunque no está afectada por las negociaciones del convenio del metal, tampoco puede trabajar porque no se permite el paso a los trabajadores ni a los propios dueños de los barcos que están en los astilleros. "¿Cómo les explicamos que no se les permite acceder a su trabajo? Es muy difícil de explicar cuando además ven a las fuerzas del orden publico", ha remarcado.

Por ello, ha opinado que el derecho a la huelga y el derecho al trabajo "deben coexistir". "Son ambos derechos constitucionales perfectamente legítimos y se tienen que respetar los dos, y mas cuando está afectando a terceros que nada tienen que ver en el conflicto. Nos sentimos como rehenes de un conflicto que no va con nosotros", ha sentenciado Sánchez.