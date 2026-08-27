Astillero abre el plazo de candidaturas para el XIII Premio Muslera de bolos

XIII Premio Muslera de bolos - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero, en colaboración con la Fundación Bolos de Cantabria y las peñas bolísticas del municipio, ha abierto la convocatoria del XIII Premio Muslera para reconocer a quienes contribuyen a promocionar este deporte.

Las candidaturas podrán presentarse hasta el 30 de septiembre y el 2 de octubre el jurado se reunirá para estudiar y valorar las propuestas registradas y decidir el ganador de esta decimotercera edición.

La ceremonia de entrega se celebrará el 21 de noviembre, a partir de las 12.00 horas, en la Sala Bretón, ha informado en un comunicado el Ayuntamiento.

Podrán optar al premio personas, colectivos o instituciones que hayan destacado por su apoyo y labor de difusión de los bolos en cualquiera de sus modalidades.

Las propuestas deberán estar acompañadas de una justificación detallada de los méritos que avalen la candidatura y podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Astillero o enviarse por correo electrónico a la Fundación Bolos de Cantabria, mediante la dirección info@fundacionbolos.com.

El concejal de Deportes, Alejandro Hoz, ha destacado que los bolos forman parte de la historia, cultura e identidad cántabra y este premio permite reconocer públicamente el "esfuerzo y la pasión de quienes han dedicado buena parte de su vida a conservar este deporte y transmitirlo a las siguientes generaciones".

Hoz ha animado a peñas, aficionados y entidades vinculadas a los bolos a presentar sus candidaturas. "Entre todos podemos dar visibilidad a grandes trayectorias y conseguir que este premio siga creciendo como uno de los reconocimientos más importantes de nuestro deporte autóctono", ha señalado.

En la pasada edición, el Premio Muslera recayó en el asturiano Benito Fernández Enterría, 'El Rapaz de Alles', figura histórica del bolo palma, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su contribución a la promoción de este deporte dentro y fuera de Cantabria.