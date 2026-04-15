Astillero abre el plazo de candidaturas para la XXXIV Gala del Deporte

Gala del Deporte de Astillero en foto de archivo - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero celebrará el próximo 8 de mayo la XXXIV Gala del Deporte, que ha abierto, hasta este domingo, 19 de abril, el plazo para presentar candidaturas.

El Pabellón de La Cantábrica volverá a ser el escenario de un evento que congregará a los deportistas astillerenses más destacados del último año.

En un comunicado, el Consistorio ha destacado que la Gala del Deporte se ha consolidado "como una de las citas ineludibles para todo el deporte del municipio, reuniendo a deportistas, clubes y vecinos en una jornada dedicada al reconocimiento del esfuerzo y los logros deportivos". De este modo, un año más, en La Cantábrica se darán cita los practicantes de disciplinas tanto individuales como colectivas que han destacado durante la temporada para recibir el reconocimiento por sus méritos.

A estos galardones podrán optar deportistas astillerenses que se hayan proclamado campeones regionales en sus disciplinas federadas; primeros, segundos y terceros clasificados en campeonatos nacionales reglados en los calendarios oficiales; así como deportistas cuyos méritos internacionales les hagan valedores de este reconocimiento.

Los clubes y deportistas del municipio podrán nominar a una persona dentro de cada organización a la que consideren merecedora de un reconocimiento especial.

El concejal de Deportes, Alejandro Hoz, ha recordado que el año pasado hubo "una gran participación de vecinos que quisieron arropar a nuestros deportistas en una noche muy especial", lo que en su opinión "demuestra el cariño y el apoyo que el municipio muestra a sus deportistas, así como el orgullo que siente por cada uno de sus éxitos".

La presentación de candidaturas deberá realizarse cumplimentando el siguiente formulario: https://forms.gle/NBm8hfAopAvWZZ5W7