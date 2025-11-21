Astillero celebra una jornada de homenaje y convivencia con sus mayores

ASTILLERO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Astillero ha celebrado este viernes una jornada especial dedicada a sus mayores, organizada por el Centro Social de Mayores con la colaboración del Ayuntamiento, con el objetivo de compartir, reconocer y celebrar la trayectoria de quienes han construido la historia y la identidad del municipio.

En la celebración, se ha distinguido a diez socios que este año han cumplido 85 años.

La programación ha comenzado a las 13.00 horas con una misa en la iglesia San José en recuerdo y homenaje a los socios fallecidos. A continuación, los asistentes han disfrutado de una comida de hermandad, antes de participar, de manera voluntaria, en una manualidad floral.

El acto oficial de homenaje, eje central de la jornada, ha dado comienzo a las 16.30 horas, seguido de una tarde festiva con baile a partir de las 17.15.

Durante el encuentro se ha reconocido públicamente la importancia de las personas mayores como parte esencial del tejido social del municipio, agradeciendo su legado, su trabajo y su ejemplo vital.

Así, la jornada pretende poner en valor el papel de los mayores en la vida del municipio, promover la convivencia y fortalecer los vínculos afectivos entre las distintas generaciones.

Ha contado con la presencia de la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río; del director general de Dependencia, Atención Sociosanitaria y Soledad no Deseada, Eduardo Rubalcaba; de la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Carmen Arce; de la subdirectora de Políticas Sociales, Vanesa Pérez; del alcalde, Javier Fernández Soberón; del concejal de Segunda Juventud, Jorge González, y de otros miembros de la Corporación Municipal.

IMPORTANCIA DE LAS PERSONAS MAYORES Gómez del Río ha puesto en valor el trabajo desarrollado por el Gobierno de Cantabria para impulsar un modelo de atención centrado en las personas y dirigido a potenciar el papel de los centros sociales de mayores para promover el envejecimiento activo y la autonomía personal.

Asimismo, ha tenido palabras de reconocimiento para el personal del centro, agradeciendo a los profesionales el trabajo y esfuerzo que dedican para conseguir que cada usuario "se sienta como en casa".

También ha destacado la celebración de este tipo de reconocimientos para simbolizar la importancia que tienen las personas mayores en la sociedad.

Por su parte, Jorge González ha señalado que "la experiencia y la sabiduría de nuestros mayores son un tesoro para Astillero". "Este homenaje no solo celebra sus vidas, sino que también nos recuerda la importancia de acompañarles, escucharles y seguir construyendo comunidad junto a ellos", ha concluido.