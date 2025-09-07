Astillero celebrará el día 21 el 'Día de la Bici' como una jornada familiar y solidaria

Astillero celebrará el día 21 el Día de la Bici - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero ha organizado para el domingo 21 de septiembre el 'Día de la Bici', un evento que se presenta como una jornada familiar y solidaria ya que se celebra a favor de la Asociación Buscando Sonrisas, que desarrolla iniciativas sociales en beneficio de los niños más vulnerables.

La jornada tendrá lugar en el Paseo de la Orconera y contará con actividades gratuitas, talleres y sorteos.

Así, la programación arrancará a las 10.00 horas con la apertura de un estand de Decathlon para la revisión de bicicletas y la compra-venta de segunda mano.

A las 10.30 horas se realizarán pruebas de habilidad para los más pequeños, diseñadas para que los niños aprendan jugando y se familiaricen con la seguridad en la bici. La asociación CantabriaConBici impartirá un taller de ciclismo urbano.

Ya a las 12.00 horas será la salida de la ruta familiar en bicicleta, con un recorrido sencillo y adaptado a todos los niveles, especialmente para niños. Será obligatorio el uso del casco durante todo el recorrido.

Se trata de una prueba no competitiva, por lo que no habrá trofeos, aunque sí sorteos de regalos y obsequios para todos los participantes.

En nota de prensa, el concejal de Participación Ciudadana, Rubén González, ha destacado que este día "es una oportunidad para disfrutar del deporte al aire libre, compartir momentos en familia y, al mismo tiempo, concienciarnos sobre la importancia de una movilidad más sostenible y saludable".