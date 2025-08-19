Astillero exige al Ministerio de Transportes "soluciones urgentes" frente al ruido del tráfico de la S-10

ASTILLERO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero ha exigido al Ministerio de Transportes "soluciones urgentes" frente al ruido generado por el tráfico de la autovía S-10 que atraviesa el municipio, con más de 80.000 vehículos diarios que "generan un impacto sonoro que afecta de forma directa a la salud y calidad de vida de los vecinos".

El Consistorio que encabeza Javier Fernández Soberón ha considerado que ha llegado el momento de "afrontar un problema que desde hace años condiciona la vida de los vecinos" y, por ello, reclama actuar para paliar el "ruido constante" que genera el tráfico de la S-10 en el municipio.

La administración local ha apuntado que son más de 80.000 vehículos los que circulan cada día por esta zona la autovía y "el impacto acústico es evidente y está avalado por un nuevo estudio de niveles sonoros encargado por el propio Ayuntamiento".

"Este informe, recientemente concluido, confirma que la exposición prolongada al ruido excede con creces los límites recomendados y repercute directamente en la salud, el bienestar y la tranquilidad de la ciudadanía", ha afirmado en un comunicado el Ayuntamiento.

El alcalde ha señalado que "los vecinos llevan mucho tiempo soportando esta situación mientras otros han preferido mirar hacia otro lado", por lo que Astillero da ahora un "paso firme" para visibilizar este problema y exigir a "quienes tienen la competencia directa que actúen", es decir, al Ministerio de Transportes.

También ha reiterado el compromiso del Consistorio de "seguir defendiendo los intereses de los vecinos hasta conseguir una solución definitiva".

"No vamos a dejar de luchar. Exigimos que se adopten medidas eficaces y urgentes, como la instalación de pantallas acústicas u otras soluciones que reduzcan de manera efectiva este ruido. Ya no se puede esperar más", ha añadido el regidor.

Con esta reclamación, el Ayuntamiento insiste en que "el problema del ruido de la autovía no puede seguir siendo ignorado y que ha llegado el momento de actuar, de la mano de todas las administraciones competentes, para garantizar el derecho a una vida digna y saludable en Astillero".