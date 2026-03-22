Astillero gana la XLII Regata Gran Premio San José con la trainera de Pedreña

Astillero gana la XLII Regata Gran Premio San José en su casa - GOBIERNO DE CANTABRIA

ASTILLERO 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Deportiva de Remo Astillero ha ganado la XLII Regata Gran Premio San José, una de las citas deportivas más emblemáticas del municipio de El Astillero, organizada con motivo de las fiestas patronales de San José.

La regata ha tenido un componente emocional especial, ya que este equipo femenino, que se ha alzado con el triunfo, ha competido con la trainera 'Virgen del Puerto', cedida por el Club de Remo Santoña, tras haber perdido la suya en el accidente sufrido durante un entrenamiento en la bahía de Santander, en el que la embarcación volcó y tres remeras fueron atendidas en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Camargo y Castropol se han clasificado por detrás, en una jornada en la que San José fue también el mejor barco cántabro en la competición masculina que lideró Orio, seguido de Santurtzi y Kaiku, ha informado el Gobierno de Cantabria.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha estado presente este sábado para celebrar el triunfo del que ha valorado "el espíritu de colaboración entre clubes y la fortaleza" del equipo astillerense, "que pese a la dificultad continúa entrenando y compitiendo con una admirable determinación".

Martínez Abad ha reiterado que el Gobierno de Cantabria continuará con el respaldo tanto a los clubes como a las competiciones que fortalecen la vida social y deportiva de los municipios, y ha subrayado la importancia de mantener "vivas" estas iniciativas que impulsan la participación y la dinamización social.

Además, ha destacado el "firme compromiso" del Gobierno de Cantabria con el deporte tradicional y con los clubes "que sostienen la historia y la identidad marítima de nuestra región", y ha resaltado la importancia de mantener viva esta prueba de San José, que cada año reúne a deportistas, aficionados y vecinos en torno al remo.

Desde la organización se ha agradecido la presencia institucional y el apoyo recibido en una edición que vuelve a situar a El Astillero en el centro del deporte regional, consolidando el Gran Premio San José como un referente en el calendario de regatas tradicionales de Cantabria.