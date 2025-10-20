Astillero impulsa un programa para reducir el riesgo de dependencia en mayores de 60 años

El concejal Jorge González con el cartel del programa - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero impulsa el programa 'Envejecimiento activo prevención del daño cerebral adquirido' dirigido a personas mayores de 60 años con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables, estimular el funcionamiento cognitivo y físico y reducir el riesgo de dependencia.

La iniciativa se ha puesto en marcha este mes en espacios y centros municipales de Astillero en colaboración con la Asociación Caminando-Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Cantabria y con subvención del Gobierno de Cantabria y del ICASS.

Este miércoles 22 se celebrará un taller práctico que ofrecerá consejos de prevención ejercicios de estimulación cognitiva y física y material divulgativo para favorecer un envejecimiento saludable autónomo y activo

"Desde el Ayuntamiento de Astillero creemos que cuidar la salud y la autonomía de nuestros mayores es una inversión en bienestar social. Este programa permitirá ofrecer herramientas prácticas para prevenir situaciones de dependencia y mejorar la calidad de vida" ha señalado el concejal de Segunda Juventud, Jorge González.

La apuesta municipal por la prevención cobra especial relevancia porque el daño cerebral adquirido impacta con mayor frecuencia en hombres hasta los 70 años y a partir de esa edad el impacto es mayor en mujeres, lo que refuerza la importancia de promover educación para la salud y hábitos saludables en esta franja de edad, ha explicado el Consistorio.

Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse a través de los canales municipales habituales web del Ayuntamiento atención ciudadana y centros sociales.