Astillero lanza la tercera edición de los Presupuestos Participativos para que los vecinos aporten propuestas

Astillero lanza la tercera edición de los Presupuestos Participativos - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO
Europa Press Cantabria
Publicado: domingo, 26 octubre 2025 13:39

ASTILLERO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero pone en marcha la tercera edición de los Presupuestos Participativos para 2026, de cara a que cualquier vecino pueda aportar propuestas de mejora.

Esta nueva convocatoria incorpora un formulario online, puntos informativos itinerantes por los distintos barrios y un calendario. La participación se ha de realizar describiendo el problema detectado en el entorno, plantear una solución y enviarla a través del propio formulario.

En nota de prensa, el Consistorio ha destacado que consolida así un modelo de gobierno "abierto, cercano y eficaz" que está transformando los barrios "con ideas nacidas directamente de la ciudadanía", tras el impulso de 2024 y 2025.

El alcalde, Javier Fernández Soberón, ha subrayado que los vecinos "son protagonistas de las decisiones importantes". Por eso, ha destacado que se amplían "recursos y canales" para que participar "sea todavía más fácil y tenga más impacto".

Ha señalado que en ediciones anteriores las iniciativas vecinales han permitido ejecutar mejoras "visibles" en parques, accesibilidad, movilidad y zonas verdes, "reforzando la calidad de vida y el orgullo de pertenencia en todos los barrios".

Con esta tercera edición, Astillero reafirma su apuesta por la participación vecinal como "herramienta de mejora continua", e invita a la ciudadanía a seguir implicándose "en la construcción del municipio".

