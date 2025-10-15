Astillero pone en marcha una Red de Apoyo Vecinal para actuar con rapidez ante situaciones extraordinarias

ASTILLERO 15 Oct. (EUROPA PRES) -

El Ayuntamiento ha puesto en marcha la Red de Apoyo Vecinal de Astillero y Guarnizo, una herramienta de coordinación ciudadana integrada en la estructura municipal para actuar con rapidez y seguridad ante situaciones extraordinarias.

La medida no responde a carencias, ya que los servicios municipales y de emergencia están plenamente preparados, sino que añade organización y canaliza la colaboración de vecinos con formación y medios propios, ha indicado el Consistorio este miércoles.

El Ayuntamiento será el punto de encuentro y coordinación desde el que se organizarán equipos y se asignarán tareas cuando sea necesario. Para ello se habilita un formulario de inscripción con el que se creará un listado de personas voluntarias dispuestas a colaborar de forma ordenada y segura con los servicios municipales y de emergencia.

Los interesados podrán inscribirse aportando sus datos básicos y una breve información sobre su disponibilidad y capacidades. Con ella, se elaborará un listado de voluntarios que estará a disposición de los servicios de emergencia, incluida la Policía Local, y que se actualizará cada año. El Ayuntamiento ofrecerá las pautas necesarias para garantizar que la colaboración vecinal se desarrolle de forma segura, eficaz y coordinada.

"Astillero está preparado y cuenta con servicios solventes. Esta Red es un plus de organización que nos permite ordenar y aprovechar el talento y la formación de muchos vecinos que, llegado el momento, quieren ayudar desde sus hogares y su barrio. Sumamos capacidades sin duplicar funciones y ganamos en rapidez y cercanía", ha subrayado el alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón.

En definitiva, la Red de Apoyo Vecinal suma organización a unos servicios "ya solventes" y pone el talento ciudadano al servicio de todos. "Una herramienta sencilla, segura y eficaz para responder mejor, juntos, cuando sea necesario", ha resumido.