Astillero recoge el Premio Ciudades que Caminan 2025 que reafirma su liderazgo en movilidad peatonal

El alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón, recoge el Premio Ciudades que Caminan 2025 que reafirma su liderazgo en movilidad peatonal - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero ha recogido este vierners el Premio Ciudades que Caminan 2025, un galardón que reconoce el compromiso del municipio con una movilidad urbana sostenible, inclusiva y segura.

El alcalde, Javier Fernández Soberón, ha recibido el reconocimiento en La Línea de la Concepción (Cádiz), en un acto en el que también han sido distinguidas ciudades referentes como A Coruña, Allariz, Oviedo, Chiclana, Oleiros, Porto y Grândola.

Según ha indicado el Ayuntamiento, el premio pone en valor una transformación urbana centrada en las personas, con actuaciones que mejoran la accesibilidad, la seguridad vial y la calidad de vida en todos los barrios.

Entre las medidas más destacadas figuran el ensanchamiento de aceras, la creación de cruces peatonales universales y seguros, como el del parque de La Cantábrica, la adaptación de accesos escolares y religiosos, y la conexión del núcleo urbano con las Marismas, tejiendo una red continua y amable para caminar.

Durante la entrega, Fernández Soberón ha subrayado que este reconocimiento "nos anima a seguir apostando por un municipio donde las personas estén en el centro. Cuando se prioriza al peatón, gana la seguridad vial, crece el comercio local y mejora la calidad de vida de todos", ha defendido.

"Gracias a estas políticas, caminar se ha convertido en la opción más fácil, segura y agradable para la vida cotidiana, fortaleciendo la autonomía de la infancia y de las personas mayores, mejorando la accesibilidad de quienes tienen movilidad reducida y favoreciendo la actividad económica de proximidad", ha señalado.

Con este galardón, la localidad consolida su posición como referente nacional en movilidad peatonal y demuestra que es posible crecer priorizando a las personas y construyendo una ciudad más amable, saludable y accesible.