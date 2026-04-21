La atención al público del SCS se traslada al Edificio Lagunilla desde el jueves por la demolición de la Residencia

Edificio Lagunilla - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de atención al público de la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud (SCS) se trasladan al Edificio Lagunilla, en la calle Gutiérrez Solana número 4 de Santander, desde el jueves, 23 de abril, según ha informado este martes el Gobierno de Cantabria en una nota.

Este trasladado, ya previsto, se debe a las obras de demolición de la Residencia Cantabria y en las nuevas dependencias se atenderá al público en lo referente a la Tarjeta Sanitaria Individual y el Registro, en el horario habitual, de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes.

El sindicato UGT exigió ayer, lunes, a la Consejería de Salud la reubicación inmediata de todo el personal que trabaja en la sede de la Gerencia del SCS por "fuertes vibraciones" en el edificio por los trabajos cercanos de maquinaria pesada en el desmantelamiento de la Residencia. De momento, se han trasladado los trabajadores de la quinta planta.