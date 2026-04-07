Atropellada una mujer por el autobús en el que se iba a subir

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SANTANDER 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un autobús ha atropellado a una chica de 21 años cuando ésta se disponía a subir al mismo en la parada situada en la calle Atilano Rodríguez de Santander.

Según ha informado la Policía Local, el atropello sucedió este lunes, pasadas las 9.00 horas, y como consecuencia la mujer resultó herida.

Fue auxiliada por los agentes y posteriormente atendida por la dotación de una ambulancia, que la trasladó al Hospital Marqués de Valdecilla para ser asistida de sus lesiones.