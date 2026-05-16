La audiencia preliminar por el incendio en el garaje comunitario de El Alisal se celebra el martes

Archivo - Bomberos inspeccionan un garaje comunicatorio incendiado en la calle José María Cossío, a 11 de abril de 2024, en Los Acebos, Santander, Cantabria (España). - C. Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La audiencia preliminar por el incendio en el interior del garaje de una comunidad de propietarios de el barrio El Alisal, en Santander, se celebrará el próximo martes, 19 de mayo, a las 9.30 horas en la Plaza número 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santander.

En la vista, que se desarrollará en el salón de actos del complejo judicial Las Salesas, las partes pueden llegar a un acuerdo o plantear cuestiones procesales en el marco de esta causa, seguida por un delito de daños contra los dos acusados de provocar el fuego. Los hechos sucedieron sobre las tres de la madrugada del 11 de abril de 2024 y ambos se enfrentan a cuatro años de prisión que pide para cada uno de ellos la Fiscalía.

Según el escrito del ministerio público, los sospechosos, "puestos de común acuerdo, provocaron de modo intencionado" el incendio en este garaje comunitario, de los números 54 a 68 de la calle José María de Cossío, y en el que resultaron afectados cerca de 70 vehículos, de los que casi 30 quedaron calcinados.

El fuego lo inició uno de ellos, I.M.N., en la plaza número 93 del garaje, mientras que el otro, L.A.M.E., realizaba labores de vigilancia "a fin de evitar que la acción de terceros pudiera frustrar el acto ilícito por ellos planeado" y que obligó a desalojar o confinar en sus viviendas a vecinos de varios portales.

Las llamas se propagaron causando daños a elementos comunes y afectó a la estructura del edificio, a los suministros de luz y agua, y a elementos privativos de algunas viviendas, así como a más de 67 vehículos que estaban estacionados.

La comunidad de propietarios ha pagado ya 700.300 euros para reparar las zonas comunes; otros once vecinos sufrieron daños en su propiedad, y los vehículos de 51 resultaron dañados.

La Fiscalía considera que estos hechos constituyen un delito de daños por incendio de especial gravedad, por el que pide para cada uno de los dos acusados cuatro años de prisión, 4.500 euros de multa y una indemnización que deberán afrontar de manera conjunta y solidaria por el valor de los daños ocasionados.

DETENIDOS EN BEZANA Y PECHÓN

Ambos cuentan con antecedentes penales aunque no computables en la causa, por la que estuvieron en prisión provisional durante un mes, entre julio y agosto de 2024. Quedaron en libertad bajo fianza de 6.000 euros.

Los sospechosos, entonces de 37 y 38 años, fueron detenidos casi tres meses después del incendio, en el que no hubo que lamentar daños personales -salvo un bombero herido leve, por un corte en una mano-.

En concreto, fueron arrestados en las localidades de Bezana y Pechón, y el juez de guardia decretó su ingreso en la cárcel. Después, se les prohibió residir y acercarse al lugar de los hechos.

Ambos habían sido identificados a partir del visionado de imágenes de cámaras de seguridad y la declaración de testigos.

Desde el principio se barajó que el incendio no había sido fortuito sino provocado, al detectarse un foco primario y varios secundarios.