El Aula Poética 'José Luis Hidalgo' acogerá la II edición del ciclo 'Ut pictura poesis'

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TORRELAVEGA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Fotografía 'José Manuel Rotella', dentro de la programación del Aula Poética 'José Luis Hidalgo', acogerá la segunda edición del ciclo 'Ut pictura poesis ('Como la pintura, así es la poesía'), con entrada es libre y gratuita.

Esta nueva edición arrancará el próximo viernes, 17 de abril, a las 19.00 horas, con una conferencia dedicada al artista Alberto Muñoz, a cargo de Eugenio Torrecilla. El acto contará con la presencia de la concejala de Cultura, Esther Vélez, y será presentado por el coordinador del Aula Poética, Carlos Alcorta.

El ciclo tendrá continuidad en los próximos meses con nuevas sesiones dedicadas a otros artistas, como Faustino Cuevas, en mayo, y Ángel Izquierdo, en octubre.

Vélez ha presentado este miércoles esta segunda edición que consolida una propuesta cultural que "permite acercar la obra de artistas plásticos desde una mirada diferente, combinando el rigor con una perspectiva más cercana y emocional, y generando espacios de encuentro entre la poesía y la pintura", ha explicado.

'Ut pictura poesis' parte de la idea formulada por Simónides de Ceos de que "la poesía es pintura que habla y la pintura poesía muda", y tiene como objetivo establecer un diálogo entre distintas disciplinas artísticas para facilitar una aproximación más amplia y accesible al arte.

Esta iniciativa se puso en marcha el pasado año con una primera edición que abordó la obra de artistas como Ciriaco Párraga, Antonio Mesones y Pedro Sobrado, a través de conferencias impartidas por especialistas de distintos ámbitos, y que fue acogida con gran interés por el público.