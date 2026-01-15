El autobús del Racing llegará sobre las 19.15 al Sardinero y el del Barça a las 19.30 horas

Autobús del Racing a su llegada a los Campos de Sport - REAL RACING CLUB

SANTANDER, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores del Racing de Santander tienen previsto llegar en autobús a los Campos de Sport del Sardinero sobre las 19.15 horas para enfrentarse a su rival en los octavos de Copa, el Fútbol Club Barcelona, que acudirá al estadio a continuación, sobre las 19.30 horas, para disputar el encuentro que tendrá lugar a las 21.00 horas.

En concreto, el bus del Racing partirá de La Albericia para dirigirse al campo, mientras que el del Barça hará lo propio desde el Hotel Real de Santander, donde los jugadores permanecen alojados desde el mediodía, tras su llegada en avión a la capital cántabra, prevista a las 11.51 horas, con "un poco de adelanto", según Amigos de Parayas.

Por su parte, La Gradona de los Malditos ha convocado una "gran previa racinguista" a partir de las 16.00 horas en la zona del parque de Mesones.

La última visita blaugrana a Santander se remonta al 11 de marzo de 2012, en la última temporada del Racing en Primera División, en un partido que terminó con victoria del visitante (0-2).

Más de 230 efectivos conformarán el dispositivo de seguridad para el partido de Copa del Rey entre el Racing y el Barça. El club verdiblanco ha recomendado a los aficionados acudir con antelación al estadio para evitar aglomeraciones y a utilizar los autobuses municipales para desplazarse.