Avisan a la Policía de un artefacto explosivo junto a un contenedor en Peñacastillo que resultó ser un adorno

SANTANDER 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha retirado un objeto que simulaba un proyectil de artillería, hallado fuera de un contenedor de basura en la zona de Peñacastillo, de 77 milímetros de calibre y 800 de longitud.

El CIMACC-091 (Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control) envió este miércoles por la tarde al lugar a agentes de la Policía tras recibir la llamada de una persona que manifestaba que se había encontrado lo que parecía ser un artefacto explosivo fuera de un contenedor de basura.

Los policías comprobaron que efectivamente podía tratarse de un artefacto de estas características, por lo que requirieron la presencia de efectivos expertos en la manipulación de explosivos.

Una vez en el lugar, los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos - Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico (TEDAX-NRBQ) lo retiraron y comprobaron que se trataba de un adorno que simulaba un proyectil de artillería, sin carga explosiva.

El objeto retirado quedará en depósito y custodia en dependencias policiales, según ha informado el Cuerpo, que aconseja, en estos casos, no manipular ni mover los artefactos, señalizar el lugar y notificarlo a la mayor brevedad. Además, llama a no conservar este tipo de piezas como curiosidad, ya que "no son objetos de colección".