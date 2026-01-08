El aviso naranja por viento y oleaje se extiende en Cantabria a la mañana del sábado

Archivo - Varias personas hacen fotos del oleaje en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cantabria estará este viernes, 9 de enero, y durante la mañana del sábado, día 10, -tras ampliarlo hasta las 12 horas- en aviso naranja por fenómenos costeros adversos en el litoral. Se espera viento del oeste fuerza 8 y mar combinada del oeste o noroeste de hasta 7 metros.

Ante esta predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, el Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia.

Las alertas por mala mar comenzarán a las 20.00 horas de este jueves, con nivel amarillo hasta el final del día, por mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros y viento del oeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7.

Esta medianoche se recrudecen las condiciones de la mar pasando el aviso a naranja hasta las 12.00 horas del sábado. La previsión para la jornada del viernes es de mar combinada del noroeste de 6 a 7 metros, y viento del oeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8), ocasionalmente de 75 a 88 kilómetros por hora (fuerza 9).

Para el día siguiente, 10 de enero, se espera viento del oeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8) y mar combinada del noroeste de 5 a 6 metros.

Pasado el aviso naranja se retoma el amarillo, entre las 12.00 horas y las 20.00 horas del sábado, por mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros y viento del oeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7).

RECOMENDACIONES

El 112 solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Ante la previsión de fuertes rachas de viento se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Si se produce cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 y se aconseja seguir en redes sociales los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.