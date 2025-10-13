Las ayudas para productores de patata de Valderredible afectados por el huracán Kirk en 2024 pueden pedirse desde mañana

El BOC ha publicado este lunes el decreto de ayudas aprobado la semana pasada por el Gobierno de Cantabria

SANTANDER, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el anunciado decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de una ayuda excepcional, por importe de 231.360 euros, destinada a compensar las pérdidas económicas sufridas por los productores de patata en el municipio de Valderredible durante el año 2024 por los efectos del huracán Kirk.

Esta medida, aprobada la semana pasada en Consejo de Gobierno, responde a las condiciones climatológicas adversas registradas en los meses de septiembre y octubre, que provocaron un exceso de humedad en el suelo, la aparición de pudriciones y la imposibilidad de acceder con maquinaria a las parcelas, lo que en muchos casos impidió la recolección del cultivo.

La ayuda se concederá en régimen de concesión directa y podrán beneficiarse las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrícolas productoras de patata de consumo (excluido el autoconsumo) ubicadas en Valderredible, que hayan declarado superficie cultivada en la Solicitud Única de la Política Agraria Comunitaria (PAC) 2024 y acrediten pérdidas derivadas de la climatología.

La cuantía de la ayuda será de 2.400 euros por hectárea de cultivo declarado y validado, con cargo a los Presupuestos Generales de Cantabria para el año 2025. El procedimiento se iniciará mediante solicitud del interesado, en el plazo de 15 días a contar desde este martes, 14 de octubre.