El Ayuntamiento aprueba la licitación de las obras para la cubierta del área de juegos del Parque de Las Llamas

Infografía de la cubierta del área de juego del parque de Las Llamas - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Santander ha aprobado este lunes el expediente de contratación para adjudicar las obras de la cubierta de juegos infantiles del Parque de Las Llamas, por un presupuesto de licitación de 1,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 8 meses.

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha informado en un comunicado de este acuerdo, que está enmarcado en el proyecto global del Ayuntamiento para la regeneración integral de este espacio, en el que actualmente se están realizando las obras para renovar las estructuras metálicas con un presupuesto de 1,1 millones, y se completará con la revisión del edificio del recinto.

"Damos un nuevo paso en el compromiso del Ayuntamiento para la renovación integral de este parque, que, desde su inauguración en 2007, se ha convertido en un espacio de referencia para los santanderinos y un emblema en el ámbito ambiental de la ciudad", ha señalado Rojo.

La concejala ha explicado que el objetivo de esta actuación es actuar sobre el área de juegos infantiles del parque, con el fin de dotarla de zonas cubiertas que permitan su utilización incluso en días de lluvia.

Para ello, se ha proyectado una intervención que incluye tanto la construcción de las cubiertas como la renovación total de los juegos infantiles existentes, la demolición y reposición de pavimentos, la renovación de redes de energía eléctrica y drenaje, la instalación de un sistema de alumbrado adaptado y la urbanización de las zonas de estancia y tránsito.

La actuación abarcará una superficie total de 1.685 metros cuadrados, organizada en dos zonas de juegos claramente diferenciadas y conectadas entre sí por áreas comunes, garantizando la accesibilidad, la comodidad y la seguridad de todos los usuarios.

Entre los nuevos elementos de juego se incluyen circuitos de redes, estructuras de castillo, circuitos de agilidad, casas tobogán, columpios dobles nido, columpios adaptados, muelles, carruseles, y toboganes.

El pavimento de las áreas de juego se ejecutará con suelo de caucho continuo, de espesor variable en función de la altura de caída prevista, cumpliendo estrictamente con la normativa europea de seguridad en áreas de juego infantil.

Los viales interiores afectados serán repuestos con aglomerado asfáltico impreso, un tipo de pavimento que mejora la resistencia, facilita el mantenimiento y ofrece un acabado estético que armoniza con el entorno del parque.

La urbanización se completará con la instalación de bancos, papeleras y otros elementos de mobiliario urbano, delimitando las zonas de juegos mediante pletinas de acero que preservan la separación con las zonas verdes y facilitan el mantenimiento posterior.

En cuanto al sistema de iluminación previsto, consistirá en proyectores LED de alta eficiencia energética, instalados sobre la estructura de la cubierta y regulados mediante un sistema que permitirá la creación de diferentes escenas lumínicas, adaptables a las necesidades de cada momento.