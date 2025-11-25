El Ayuntamiento de Camargo lanza la campaña 'Mírate sin miedo' contra la violencia de género

CAMARGO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha puesto en marcha la campaña 'Mírate sin miedo', una iniciativa de sensibilización que se desarrolla durante esta semana, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en centros educativos, espacios culturales y edificios públicos del municipio.

La campaña propone un gesto simbólico y participativo -a través de un espejo morado instalado en diferentes puntos de las ocho pedanías- que invita a los camargueses a detenerse, mirarse y reflexionar sobre el papel que cada persona puede desempeñar en la prevención y en el apoyo social frente a la violencia de género.

El objetivo de la campaña es plasmar en imágenes los rostros de hombres y mujeres de todas las edades envueltos por el color morado que identifica el compromiso de Camargo con la prevención, la lucha y el apoyo a las víctimas, ha informado el Ayuntamiento.

El alcalde, Diego Movellán, y la concejala de Acción Social, Silvia del Castillo, han visitado el IES Ría del Carmen, uno de los centros educativos en los que se está llevando a cabo esta iniciativa, donde han compartido, con alumnos y alumnas de 4º de la ESO la experiencia educativa realizada en el aula para avanzar en materia de concienciación.

Asimismo, Movellán ha tenido la oportunidad de explicar a los chicos y chicas el fin de la campaña lanzada desde el Ayuntamiento. "A través de un elemento que invita a hacer una acción tan cotidiana como mirarnos en un espejo, queremos generar imágenes teñidas de morado, que es el color vinculado internacionalmente a la igualdad y a la lucha contra la violencia de género", ha referido el alcalde, para quien "es vital que, desde los diferentes ámbitos de nuestra sociedad, sigamos denunciando la violencia contra la mujer y concienciando acerca de la importancia de los límites y del respeto".

El espejo morado, acompañado del lema 'Mírate sin miedo', se ha convertido, a través de esta campaña municipal, en un elemento visible en accesos, pasillos principales y zonas comunes de los centros participantes.

De este modo, quienes se acerquen podrán mirarse, hacerse una fotografía y compartirla en redes sociales, contribuyendo a crear una ola de imágenes teñidas de morado bajo el hashtag #MírateSinMiedoCamargo.

El objetivo es que cada fotografía se convierta en un gesto público de apoyo y un recordatorio simbólico de que la violencia machista es una realidad contra la que toda la ciudadanía debe sentirse interpelada.

Además de los centros educativos de Secundaria, el Ayuntamiento de Camargo ha trasladado esta campaña a la Biblioteca Municipal, la Casa Joven, los centros culturales, las dependencias municipales y otros espacios de gran afluencia en el municipio.