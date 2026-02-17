El Ayuntamiento concede a McDonals' licencia de actividad en el mercado de Puertochico

Archivo - Un restaurante de la franquicia McDonalds - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

SANTANDER 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha concedido a la cadena de comida rápida McDonal's licencia de actividad de restaurante en el mercado de Puertochico.

Así figura en una resolución municipal fechada el 11 de febrero, a la que ha tenido acceso Europa Press, y dictada en el marco de un expediente instruido a instancias de la firma americana.

Al mismo se ha incorporado Informe de Comprobación Ambiental Favorable emitido por la Comisión para la Comprobación Ambiental del Gobierno de Cantabria, en la sesión celebrada el pasado 21 de enero.

Aunque se ha concedido la licencia, la franquicia no podrá empezar a ejercer su actividad ni funcionar como restaurante hasta que presente en el Ayuntamiento una declaración responsable que acredite la adopción de las medidas correctoras incluidas en el acuerdo de la citada comisión.

Además, McDonal's deberá presentar certificado acreditativo de la eficacia de las medidas de prevención de ruidos y vibraciones con indicación de los resultados de las mediciones efectuadas 'in situ'.

Y en caso de que sea preciso ejecutar algún tipo de obra para la instalación de la actividad, deberá solicitar y obtener la oportuna licencia municipal de obras, apunta el Consistorio en su resolución.