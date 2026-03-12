El Ayuntamiento crea los premios 'Camargo es Ellas' para reconocer la trayectoria de mujeres referentes del municipio - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

El Ayuntamiento de Camargo ha creado los premios 'Camargo es Ellas', una iniciativa que nace con el objetivo de reconocer públicamente la trayectoria de mujeres del municipio que han contribuido de manera significativa al desarrollo social, cultural, económico y solidario del Valle.

En esta primera edición se rendirá homenaje a un total de 18 mujeres del municipio, cuyos perfiles reflejan la diversidad de ámbitos en los que han contribuido al desarrollo de Camargo.

El alcalde, Diego Movellán, ha explicado que esta iniciativa es un reconocimiento "que surge con la voluntad de visibilizar el papel de muchas mujeres que, desde distintos ámbitos y en muchas ocasiones de forma discreta, han dejado una huella importante en la vida colectiva del municipio".

Así, y a través de esta propuesta, el Ayuntamiento quiere poner en valor trayectorias vinculadas al comercio local, la educación, la cultura, la participación social, el voluntariado o el compromiso comunitario.

Las mujeres reconocidas en esta primera edición de 'Camargo es Ellas' son Susana Castanedo, de 92 años, integrante de la Coral Santa Cruz de Escobedo y una de las coralistas en activo de mayor edad del Valle de Camargo; Ana María Cagigas (Mari), referente del comercio tradicional tras más de medio siglo de trabajo de cara al público en la histórica Panadería Parte de Maliaño; y Teresa de la Fuente, primera mujer taxista del Valle de Camargo, profesión que ejerció durante más de cuatro décadas.

También, María Jesús Calva, primera alcaldesa de la historia del Valle de Camargo (2004-2007) y la concejala más joven del área de Juventud en España en 1983; Benita Sardón, histórica secretaria del Colegio Altamira durante 48 años; Virginia Cos, promotora del baile y la actividad cultural entre las personas mayores del municipio; y María Victoria Neila, directora durante cerca de 40 años del coro de la parroquia del Santo Cristo y presidenta del Aula de la Tercera Edad de Muriedas.

Asimismo, María Soledad López (Marisol), "ejemplo de compromiso familiar y social tras dedicar su vida al cuidado de sus hijos con enfermedades raras y promover iniciativas solidarias"; María Antonia Pérez (Toñina), vecina de Revilla, muy implicada durante décadas en la vida cultural de su localidad; Lucía Navarro (SuperLú), referente juvenil en redes sociales y activista por la visibilización de la discapacidad; Cristina Jimeno, periodista de COPE Cantabria, y María Eugenia Escagedo, que fue corresponsal de Camargo y El Astillero para El Diario Montañés durante 15 años.

Igualmente, Estela Cámara, profesora de formación vial en la Autoescuela Cámara, empresa familiar histórica en el municipio; Ana Isabel Rueda, referente del voluntariado social a través de Cáritas en Muriedas-Maliaño; Raquel Cuerno, primera alcaldesa pedánea del municipio, en Revilla, que aún sigue en activo y un "referente indispensable en las Fiestas del Carmen"; María Teresa Fernández, primera diputada de Cantabria; Margarita San Miguel, vinculada durante décadas al comercio local de Muriedas, con 'Candilejas' como principal referente; y Esther Herrera, trabajadora del comedor del CEIP Juan de Herrera durante más de 25 años y muy implicada en la vida social y solidaria de Cacicedo.

El acto de reconocimiento 'Camargo es Ellas' se celebrará el sábado, día 14 de marzo, a las 12.00 horas en La Nave Joven del Parque de Cros.