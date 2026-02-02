El Ayuntamiento dice que su compromiso para crear una nueva biblioteca en San Román es "firme" y "se hará bien"

Archivo - Noemí Méndez, concejala de Juventud Santander - AYUNTAMIENTO - Archivo

SANTANDER 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Santander, Noemí Méndez, ha comunicado a la Asociación de Vecinos San Román en Acción que su compromiso con la creación de una nueva biblioteca en San Román de la Llanilla es "firme", que la biblioteca "se hará y se hará bien" y que el Consistorio "trabaja ya, desde el rigor técnico y jurídico", en su creación para integrarla en la red municipal.

El equipo de Gobierno ha rechazado la propuesta vecinal para absorber la biblioteca privada Peñas Arriba y sus fondos bibliográficos y ha decidido que "lo correcto" y "la única vía posible" es crear un nuevo servicio municipal, "con todas las garantías de accesibilidad, personal, dotación técnica y estabilidad en el tiempo".

Así se lo ha trasladado este lunes la edil a Luis Benito, representante del colectivo vecinal, en una reunión matinal, y posteriormente a la Asociación, en un encuentro vespertino, según ha informado el Ayuntamiento.

En ambas citas, Méndez ha reiterado el compromiso municipal, ha explicado la hoja de ruta y ha mostrado la intención de "mantener un diálogo directo y transparente" con los vecinos.

La responsable de Cultura ha asegurado que el Ayuntamiento ha atendido "con responsabilidad" la petición vecinal, pero "no podemos asignar personal municipal ni gestionar fondos de una iniciativa privada", ha manifestado.

Asimismo, la concejala ha mostrado "sorpresa" porque el colectivo "insista planteamientos que no son viables legalmente", a pesar de que "sabían desde el inicio que este proceso no podía ser inmediato y debía seguir unos pasos técnicos y administrativos".

"Estamos haciendo las cosas bien, para que sea un proyecto sólido", ha aclarado Méndez.

Por otro lado, ha reiterado que el Ayuntamiento trabaja en este proyecto desde mayo de 2025, cuando San Román en Acción "comunicó el cierre de la biblioteca privada", ha añadido.

Además, la nota de prensa ha indicado que el 5 de junio de 2025 se celebró una reunión entre los representantes vecinales, la alcaldesa y la concejala, en la que se solicitó a la Asociación un inventario de los fondos bibliográficos para que los técnicos municipales pudieran evaluarlos y valorar la viabilidad de una futura biblioteca pública integrada en la red municipal.

Según el Ayuntamiento, "ante la falta de remisión del inventario por parte del colectivo vecinal", en agosto de 2025 y a iniciativa de la propia concejala de Cultura, se convocó una nueva reunión y, con medios municipales, se procedió a la digitalización de los fondos bibliográficos, facilitando que los vecinos pudieran presentar formalmente la solicitud por registro.

En septiembre de 2025, el Ayuntamiento recibió oficialmente el listado de los fondos con los que cuenta la biblioteca de Peñas Arriba y lo remitió al jefe del servicio de Bibliotecas para su valoración técnica, de cara a concretar el alcance de la intervención y el análisis técnico de una posible apertura de una nueva dotación en la zona.

Más tarde, durante la rueda de prensa de proyectos para 2026, la alcaldesa reiteró el compromiso municipal de poner en marcha esta biblioteca para San Román "con todas las garantías".

Méndez ha asegurado que todo este proceso fue trasladado y explicado a los Consejos de Distrito Noroeste celebrados los días 13 de octubre de 2025 y 19 de enero de 2026, en los que se reafirmó la voluntad municipal de dar respuesta a la demanda vecinal "de manera responsable y conforme a la legalidad".

"Ni la alcaldesa ni esta concejala han dado nunca largas a los vecinos. Es una iniciativa vecinal que respetamos y valoramos, pero debe transformarse en un servicio público y eso exige tiempo, informes técnicos y una planificación", ha concluido la edil.