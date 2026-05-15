Ayuntamiento y Empark garantizan aparcamientos alternativos a los 139 residentes con plaza en el parking de Pombo

Imagen de la reunión celebrada con los afectados del parking de Pombo- AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Los 139 residentes con plaza en el parking de Pombo, cerrado desde el miércoles por la tarde por afecciones estructurales, podrán optar desde la próxima semana a aparcamientos distribuidos entre el entorno de Cuatro Caminos y el Palacio de Festivales.

Así se lo trasladaron a los afectados la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), y responsables de Empark, la concesionaria del parking de Pombo, en un encuentro mantenido el jueves por la noche en el Palacio de Exposiciones.

En esa reunión, a la que asistieron más de 150 personas, se informó a los afectados que ya están en marcha las alternativas de movilidad y estacionamiento previstas tras el cierre del aparcamiento de Pombo.

Así, la regidora ha explicado que en este momento ya se dispone de varias alternativas distribuidas por diferentes puntos de la ciudad, que sin embargo aún no llegan a cubrir el total de los abonados residentes.

Concretamente, por ahora hay disponibles 45 plazas en el recinto portuario junto a Comandancia Naval y Sanidad Exterior; entre 25 y 30 en el aparcamiento del Palacio de Festivales; diez en el de Tetuán; cinco en el de Jesús de Monasterio y 20 en el de la Plaza de México, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Ayuntamiento y concesionaria continúan trabajando para incorporar nuevas opciones de estacionamiento en el entorno de la calle Alta y centro "con el objetivo de ampliar la oferta disponible y garantizar alternativas a todos los residentes afectados".

En este sentido, Igual ha trasladado el compromiso municipal y de la empresa concesionaria para que los 139 residentes dispongan de una solución de aparcamiento alternativa en un radio comprendido entre Cuatro Caminos y el entorno del Palacio de Festivales.

Además, la alcaldesa ha agradecido expresamente la colaboración tanto de la Autoridad Portuaria de Santander como del Gobierno de Cantabria por su disposición para facilitar espacios de estacionamiento alternativos "en un momento especialmente sensible para los afectados".

TUS Y OLA GRATIS

Por otra parte, entre las medidas inmediatas acordadas, los residentes podrán retirar desde este viernes dos tarjetas gratuitas del TUS por cada plaza afectada.

Están disponibles en la oficina de Empark situada en la calle Floranes 63 y tienen como objetivo facilitar la movilidad mientras duren las actuaciones desde el nuevo punto de aparcamiento que se les asigne hasta la plaza de Pombo.

También desde este viernes las matrículas de los residentes afectados quedarán incorporadas al padrón de residentes de la OLA, lo que les permitirá estacionar no solo en su zona habitual, sino en cualquier otra con estacionamiento limitado de la ciudad con los mismos derechos que los residentes.

Durante el encuentro, la alcaldesa ha explicado que el aparcamiento, gestionado mediante concesión administrativa por Empark, cuenta con tres tipos de usuarios: residentes con derecho de uso de plaza durante 50 años, abonados con franja horaria y usuarios de rotación o estacionamiento puntual.

En este sentido, la reunión ha estado dirigida principalmente a los residentes con derecho de uso de plaza durante 50 años desde 2007, al tratarse del colectivo más directamente afectado por la situación actual del aparcamiento, aunque también se ha trabajado para atender y ofrecer información al resto de usuarios abonados desde la propia oficina de Empark.

En la misma han participado el concejal de Fomento, Agustín Navarro, así como de responsables técnicos y directivos de la concesionaria.

Igual y Navarro han realizado un repaso cronológico de las actuaciones desarrolladas en Pombo desde el pasado mes de enero, cuando aparecieron las primeras fisuras en la estructura del aparcamiento y comenzaron las inspecciones y análisis técnicos tanto por parte de la concesionaria como de los servicios municipales.

Según han detallado, desde entonces se han llevado a cabo medidas preventivas de apuntalamiento, inspecciones periódicas, controles de seguimiento y la redacción del proyecto de intervención que actualmente se encontraba en ejecución hasta que los últimos informes técnicos recomendaron ampliar el análisis estructural a la totalidad del aparcamiento y proceder a su cierre completo por razones de seguridad.

La alcaldesa ha agradecido la asistencia de los vecinos y aclarado que la convocatoria se fijó a las 20.30 horas para facilitar la presencia de las personas que trabajan y pudieran asistir una vez finalizada su jornada laboral.

Asimismo, ha incidido en que Ayuntamiento y la concesionaria han trabajado durante las últimas 24 horas para diseñar soluciones que permitan minimizar las afecciones derivadas del cierre temporal del parking y ofrecer alternativas reales de aparcamiento a los residentes afectados.

ASIGNACIÓN DE PLAZAS

En este sentido, ha anunciado que a partir del próximo lunes se facilitará a los vecinos un listado completo de plazas disponibles para que puedan señalar sus preferencias.

Una vez recopiladas las solicitudes, las plazas se adjudicarán directamente o mediante sorteo en aquellos casos en los que exista una demanda superior a la disponibilidad.

Por otro lado, la oficina de Empark reforzará desde este viernes su personal de atención para atender tanto presencial como telefónicamente a los afectados.

Además, la próxima semana abrirá de forma ininterrumpida de lunes a miércoles entre las 10.00 y las 20.00 horas para facilitar la gestión de incidencias y solicitudes.

El horario habitual de atención será de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los sábados de 10.00 a 14.00 horas. El teléfono de atención habilitado es el 942 23 16 08.

UNA VEINTENA DE VEHÍCULOS AÚN EN POMBO

Asimismo, durante el jueves se continuó contactando con la veintena de vehículos que todavía permanecían en el interior del aparcamiento con el objetivo de dejar completamente libre la instalación y permitir el acceso de los técnicos para acelerar el análisis estructural.

El Ayuntamiento y la concesionaria se han emplazado a mantener una nueva reunión con los residentes dentro de aproximadamente un mes, o antes si fuese necesario, para informar sobre el resultado de los estudios técnicos y comunicar el alcance definitivo de la obra que deberá ejecutarse, al margen del encuentro ya prefijado el martes 19 para el reparto de las plazas si fuera necesario, a falta de confirmación.

Igual ha reiterado que todas las decisiones adoptadas "responden exclusivamente a criterios de seguridad" y ha insistido en que tanto el Ayuntamiento como Empark trabajan para que el aparcamiento "pueda recuperar la normalidad lo antes posible y minimizar las molestias ocasionadas a los vecinos".

REUBICACIÓN DE LA TERRAZA DEL CAFÉ DE POMBO

Por otro lado, y como consecuencia de la ampliación del perímetro de seguridad, se extenderá la zona acotada en superficie a toda la plaza situada sobre el aparcamiento, lo que, como ya anunció el jueves, obligará al cierre temporal del tiovivo instalado en la zona.

Además, finalmente tendrá que reubicarse la terraza del establecimiento hostelero existente en el entorno, la del Café Pombo.

"Nuestro objetivo es agilizar al máximo tanto los informes como las obras, porque es urgente y prioritario que la plaza de Pombo y el aparcamiento estén disponibles para los ciudadanos", ha subrayado.

Toda esta información se trasladará a los grupos políticos municipales en la Comisión de Desarrollo Sostenible que ya ha sido convocada para el próximo martes, 19 de mayo, a las 8.30 horas "para que la oposición disponga de todos los datos con la máxima transparencia".