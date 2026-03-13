El Ayuntamiento fijará hoy el Pleno de El Bocal, que no se celebrará hasta que el juzgado tenga toda la documentación

Equipos de rescate y servicios de emergencias en El Bocal - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander convocará en el día de hoy el Pleno extraordinario solicitado por los grupos de la oposición sobre la tragedia de El Bocal "en la primera fecha posible" una vez que se haya completado la entrega al juzgado de toda la documentación requerida por la jueza que instruye el caso.

Así, la sesión plenaria se celebrará cuando el juzgado que instruye el caso disponga de toda la documentación que ha requerido a la administración local. El plazo para hacerlo concluye el próximo martes, 17 de marzo.

El Consistorio ha realizado este anuncio en un comunicado, en el que ha explicado que esta decisión responde "a un criterio de respeto institucional hacia la investigación judicial en curso".

Igualmente ha indicado que el objetivo es que el debate político se produzca cuando el juzgado disponga ya de la información solicitada, "evitando cualquier interferencia en el desarrollo del procedimiento".

El equipo de Gobierno ha reiterado que "no tiene nada que ocultar" y que acudirá a ese Pleno "con la voluntad de explicar lo sucedido en relación con los hechos investigados, tal y como ha hecho la alcaldesa, Gema Igual, tras producirse la tragedia, a pesar de que la administración responsable de la pasarela colapsada es la Demarcación de Costas dependiente del Gobierno de España", ha insistido.

La regidora y los concejales trasladarán "de primera mano" a la Corporación lo vivido durante aquellos días, tanto desde el punto de vista institucional como desde la dimensión humana y personal, dado que, "en momentos de enorme dolor para la ciudad, la prioridad del equipo de Gobierno ha sido acompañar a las familias, colaborar con los servicios de emergencia y mantener informados a los santanderinos con la información disponible en cada momento".

En este sentido, el Ayuntamiento ha señalado que la alcaldesa "ha comparecido públicamente siempre que ha existido información relevante que trasladar". "A lo largo de estos días ha informado a los ciudadanos a través de los medios de comunicación, respondiendo a todas las preguntas planteadas por los periodistas, con el objetivo de aclarar los hechos y facilitar los datos disponibles en el Ayuntamiento".

Frente a esta actitud, el equipo de Gobierno (PP) ha lamentado que "otros responsables políticos no hayan ofrecido todavía explicaciones públicas sobre cuestiones que afectan tanto a lo sucedido en una infraestructura de su propiedad como a la gestión de este suceso".

En particular, ha señalado que ni la Delegación del Gobierno (PSOE) ni la Dirección General de Costas "han dado explicaciones a los ciudadanos sobre su actuación o sobre los aspectos que competen a sus respectivas responsabilidades".

Por eso, ha pedido al Grupo Municipal Socialista que exija "la misma transparencia a la institución responsable de la pasarela colapsada", ya que los ciudadanos "merecen conocer toda la información relativa a lo ocurrido y todas las administraciones implicadas deben actuar con el mismo nivel de franqueza y responsabilidad institucional".

El Consistorio insiste en que "el respeto a las víctimas y a sus familias debe guiar cualquier actuación institucional relacionada con este asunto". Por ese motivo, considera "imprescindible actuar con rigor, con prudencia y con pleno respeto" al proceso judicial en curso.