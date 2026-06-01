El Ayuntamiento garantiza la celebración de la Feria de Santiago tras la nulidad de la adjudicación de la organización

Archivo - Feria Taurina de Santiago, en Santander. - LANCES DE FUTURO - Archivo

SANTANDER 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander garantizará la celebración de la Feria de Santiago 2026 y pondrá en marcha todas las acciones legales necesarias para preservar su normal desarrollo tras la resolución dictada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que estima el recurso presentado por Cántabra de Toros y declara la nulidad de la adjudicación relativa a la organización de la Feria a la empresa Lances de Futuro, responsable de anteriores ediciones.

Así lo ha informado el Ayuntamiento, que ha indicado que los servicios jurídicos municipales analizan el contenido de la misma y las vías legales existentes para su impugnación.

Según ha explicado el Consistorio, hay un plazo de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo y es lo que hará el Ayuntamiento. Asimismo, se solicitarán medidas cautelares que permitan garantizar la celebración de la Feria de Santiago mientras se resuelve el procedimiento judicial.

El Ayuntamiento considera prioritario ofrecer "seguridad y certidumbre" tanto a los profesionales implicados como a los aficionados y a toda la ciudadanía, especialmente teniendo en cuenta que existe una adjudicación realizada y una Feria ya presentada públicamente.

Con carácter urgente se convocará un Consejo de Administración de la Sociedad Plaza de Toros de Santander para analizar la resolución y adoptar las decisiones oportunas en defensa de los intereses municipales y de la continuidad de uno de los acontecimientos más relevantes del verano en la ciudad.

Según la programación presentada el 18 de mayo por Lances de Futuro, la Feria de Santiago 2026, que se celebrará entre el 18 y el 26 de julio en la plaza de Cuatro Caminos, ofrecía seis corridas de toros, una de rejones, una novillada y un concurso de recortadores. Entre los matadores, estaban Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Roca Rey.